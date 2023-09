Ο Μπράιαν Ανταμς στην Ελλάδα για συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Μπράιαν Ανταμς επιστρέφει φέτος στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο – βραβευμένος με Γκράμι – καλλιτέχνης με πάνω από 40 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, έρχεται στις 5 Δεκεμβρίου του 2023 στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ στην Αθήνα και στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 στο PΑΟΚ SPORTS Arena στη Θεσσαλονίκη από την εταιρεία NuCoast Entertainment Beyond Borders.

Ο Καναδός τραγουδιστής-τραγουδοποιός, κιθαρίστας, παραγωγός και φωτογράφος έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους μουσικούς με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Εκτιμάται ότι έχει πουλήσει 75 εκατ. άλμπουμ και περισσότερα από 100 εκατ. σίνγκλ παγκοσμίως.

Τη δεκαετία του 2010, ο Ανταμς ήταν ο καλλιτέχνης των οποίων τα τραγούδια αναπαρήχθηκαν περισσότερο στο καναδικό ραδιόφωνο, έχει 25 τραγούδια στις λίστες με τα 15 καλύτερα σίνγκλ στον Καναδά και άλλες επιτυχίες στα τσαρτ της Αμερικής, της Βρετανίας και της Αυστραλίας.

Ο δίσκος του «Into the Fire» (1987) περιείχε το επιτυχημένο τραγούδι «Heat of the Night», φτάνοντας στη δεύτερη θέση σε Καναδά και στην πρώτη στην Αμερική και πολλές άλλες χώρες. Το 1989, έγραψε μαζί με τους Τζιμ Βάλανς και Νταϊάν Γουόρεν, το τραγούδι «When the Night Comes» το οποίο ακούστηκε στους τίτλους τέλους της ταινίας «An Innocent Man».

Το 2022, ο Ανταμς προτάθηκε με Γκράμι για το τραγούδι του «So Happy it Hurts» από το ομότιτλο άλμπουμ, έγραψε τη μουσική και τους στίχους για το μιούζικαλ «Pretty Woman: The Musical» ενώ ο δίσκος «Classic Pt. II» κυκλοφόρησε διαδικτυακά.

Εχει προταθεί για Οσκαρ 3 φορές, 4 για Χρυσή Σφαίρα, 20 για Juno Award και 1 για Γκράμι.

Η τελευταία φορά που το ελληνικό κοινό παρακολούθησε συναυλία του Μπράιαν Ανταμς ήταν το 2019.

Η προπώληση θα ξεκινήσει σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια επισκεφτείτε το more.com (by viva)