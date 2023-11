Βραβεία Grammy: Στις SZA, Ροντρίγκο και Σουίφτ οι περισσότερες υποψηφιότητες

Η SZA, η Tέιλορ, η Ολίβια Ροντρίγκο, το indie supergroup boygenius και ο εκλεκτικός bandleader Τζον Μπατίστ συγκαταλέγονται στις κορυφαίες υποψηφιότητες για τα 66α ετήσια βραβεία Grammy.

Η SZA, τραγουδοποιός της R&B που γεννήθηκε Solána Rowe, έχει εννέα υποψηφιότητες – περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη φέτος – για το άλμπουμ της «SOS». Το «Kill Bill», η κορυφαία επιτυχία του άλμπουμ, διεκδικεί επίσης το βραβείο του τραγουδιού της χρονιάς στην τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες.

Η φετινή διαδικασία για τις υποψηφιότητες ήταν λίγο διαφορετική καθώς τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι κανόνες, με βασικότερο να είναι τον περιορισμό των υποψηφιών για κάθε κατηγορία σε οκτώ από δέκα που ήταν μέχρι τώρα.

Ορισμένες από τις κυριότερες κατηγορίες, σύμφωνα το Reuters

Ηχογράφηση της χρονιάς:

Worship – Jon Batiste

Not Strong Enough – boygenius

Flowers – Miley Cyrus

What Was I Made For? (From The Motion Picture Barbie) — Billie Eilish

On My Mama – Victoria Monét

vampire – Olivia Rodrigo

Anti-Hero – Taylor Swift

Kill Bill – SZA

Αλμπουμ της Χρονιάς

World Music Radio – Jon Batiste

the record – boygenius

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age of Pleasure – Janelle Monáe

GUTS – Olivia Rodrigo

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Τραγούδι της Χρονιάς

A&W – Jack Antonoff, Lana Del Rey & Sam Dew, songwriters (Lana Del Rey)

Anti-Hero – Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Butterfly – Jon Batiste & Dan Wilson, songwriters (Jon Batiste)

Dance The Night (From Barbie The Album) – Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

Flowers – Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack, songwriters (Miley Cyrus)

Kill Bill – Rob Bisel, Carter Lang & Solána Rowe, songwriters (SZA)

vampire – Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Oliva Rodrigo)

What Was I Made For? (From The Motion Picture Barbie) – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

Kαλύτερος νέος καλλιτέχνης

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Καλύτερο ποπ Αλμπουμ

chemistry – Kelly Clarkson

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

GUTS – Olivia Rodrigo

– (Subtract) – Ed Sheeran

Midnights – Taylor Swift

Καλύτερο ραπ κομμάτι της χρονιάς

Attention – Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini & Ari Starace, songwriters (Doja Cat)

Barbie World (From Barbie The Album) — Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)

Just Wanna Rock – Mohamad Camara, Symere Woods & Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)

Rich Flex – Brytavious Chambers, Isaac “Zac” De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael “Finatik” Mule & Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake & 21 Savage)

SCIENTISTS & ENGINEERS – Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore & Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring André 3000, Future & Eryn Allen Kane)

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

But Here We Are – Foo Fighters

Starcatcher – Greta Van Fleet

72 Seasons – Metallica

This Is Why – Paramore

In Times New Roman… – Queens of the Stone Age

Καλύτερο country άλμπουμ

Rolling Up the Welcome Mat – Kelsea Ballerini

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Zach Bryan – Zach Bryan

Rustin’ In The Rain – Tyler Childers

Bell Bottom Country – Lainey Wilson