Last Christmas: Οι Wham! στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου τσαρτ με 39 έτη καθυστέρηση

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα σκέπτεται ο Αντριου Ρίτζλι, το μοναδικό εν ζωή μέλος των πάλαι ποτέ Wham!, βλέποντας ότι το θρυλικό κομμάτι Last Christmas του βρετανικού ντουέτου κατέκτησε επιτέλους την επίζηλη χριστουγεννιάτικη κορυφή των τσαρτς φέτος, έστω και με καθυστέρηση 39 ετών.

Η άνοδος στην κορυφή του βρετανικού τοπ 40 για την εβδομάδα των Χριστουγέννων αποτελεί το πιο σημαντικό τρόπαιο για ένα τραγούδι, ειδικά για Βρετανούς καλλιτέχνες που παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάταξης των δημοφιλέστερων κομματιών. Κάθε χρόνο παίζονται χιλιάδες λίρες σε στοιχήματα για το ποιο τραγούδι θα βρεθεί τα Χριστούγεννα στην κορυφή, και φέτος η Ιστορία των τσαρτς φαίνεται να… ξεπληρώνει ένα χρέος της στους Τζορτζ Μάικλ και Αντριου Ρίτζλι.

Το κλασικό πια κομμάτι του 1984, που έγραψε ο Τζορτζ Μάικλ, ήταν στην κορυφή των τσαρτς στο παρελθόν, αλλά ποτέ την τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Του αρνήθηκε την κορυφαία θέση τη χρονιά της κυκλοφορίας του η μεγάλη επιτυχία της Band Aid με τον τίτλο «Do They Know It’s Christmas?» που είχε φιλανθρωπική στόχευση.

Ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε το τραγούδι ως υποψήφιο νούμερο 1 για τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον του 1984 — αλλά ήταν ένα κατόρθωμα που δεν θα προλάβαινε ποτέ να δει αφού πέθανε σε ηλικία 53 ετών το 2016.

Ο Αντριου Ρίτζλι είπε την Παρασκευή ότι «ο Τζορτζ θα είχε ξετρελαθεί. Είναι η αποστολή που εκπληρώθηκε».

Μιλώντας για την ιδιότητα του κομματιού ως «μονίμως δεύτερο», ο Ρίτζλι πρόσθεσε: «Ηταν τεράστια απογοήτευση και για εμάς όταν δεν έφτασε στο νούμερο 1, επειδή, κατά τη γνώμη μας, ήταν σίγουρο “Αν δεν ήταν το Do They Know It’s Christmas” των Band Aid, πιθανότατα θα ήταν το νούμερο 1».

«Επιτέλους ύστερα από πολλά χρόνια αυτό τελειώνει, ενώ τα τελευταία χρόνια [το κομμάτι] φαίνεται ότι έχει γίνει μέρος της παράδοσης των Χριστουγέννων για πολλούς ανθρώπους», σχολίασε.

Το τραγούδι έγινε το φαβορί για να ανέλθει στην κορυφή φέτος ύστερα από μια προηγούμενη έξαρση των φαν των The Pogues με σκοπό να φέρουν το Fairytale of New York στο νούμερο 1, στη μνήμη του frontman του ιρλανδικού folk Shane MacGowan, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο. Τελικά όμως έμεινε εκτός πεντάδας, και το Last Christmas κατέκτησε την κορυφή.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Bloomberg