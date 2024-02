66α Grammys: Τα ρεκόρ, οι πρωτιές και τα ευτράπελα

Μέσα στην καρδιά της περιόδου των βραβείων, τα πρώτα μεγάλα μουσικά βραβεία της χρονιάς δόθηκαν το βράδυ της Κυριακής από το Λος Αντζελες. Τα 66α βραβεία Grammys, πλούσια όπως κάθε χρόνο, είχαν και φέτος κάτι για άλλους: ρεκόρ, πρωτιές, βετεράνους αλλά και πρωτοεμφανιζόμενους που καταχειροκροτήθηκαν, αλλά και ευτράπελα, όπως κάθε τέτοια βραδιά.

Από τη συνεχιζόμενη πρωτοκαθεδρία της Τέιλορ Σουίφτ, μέχρι τις περασμένες χειροπέδες στον Killer Mike και την πρώτη ζωντανή εμφάνιση της Τζόνι Μίτσελ στον θεσμό, αυτά είναι τα φετινά βραβεία Grammy σε έξι σημεία.

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν πιο Τέιλορ Σουίφτ από ποτέ

Μαντέψτε ποια τράβηξε τα φώτα (και) αυτή τη βραδιά. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Δεν νοείται Τέιλορ Σουίφτ χωρίς εκπλήξεις και χωρίς ρεκόρ. Αυτή η βραδιά είχε και τα δύο. Ενώ οι Swifties, μετά τη δαιμόνια μελέτη τους, είχαν σχεδόν σίγουρο πως όπου να ’ναι έρχεται το επόμενο «Taylor’s Version» με την επανηχογράφηση του «Reputation», η ποπ σταρ είχε για αυτούς κάτι ακόμα καλύτερο: ένα νέο δίσκο που ανακοίνωσε από τη σκηνή των Grammys (όπως είχε κάνει δηλαδή και πριν από δύο χρόνια από τη σκηνή των MTV VMAs για το «Midnights»). Σημειώστε, λοιπόν, στο ημερολόγιό σας τη 19η Απριλίου, οπότε και θα ακούσουμε το 11ο άλμπουμ της Σουίφτ με τίτλο «The Tortured Poets Department».

Στη συλλογή της έχει πλέον ακόμα δύο Grammys: αυτό του Καλύτερου Ποπ Φωνητικού Αλμπουμ αλλά και του Δίσκου της Χρονιάς, και τα δύο για το «Midnights». Με το τελευταίο, η Τέιλορ Σουίφτ έχει συνολικά κερδίσει 4 φορές στην καριέρα της το συγκεκριμένο βραβείο, δηλαδή, περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη στον θεσμό. Κανένα «tortured poet department» για την ίδια.

Η Φίμπι Μπρίτζερς έφυγε με τα περισσότερα βραβεία μιας γυναικείας βραδιάς

Η Φίμπι Μπρίτζερς αγκαλιά με τα βραβεία της. Φωτ.: Richard Shotwell/Invision/AP

Η Σουίφτ μπορεί και πάλι να τράβηξε όλα τα φώτα πάνω της, πάντως, ήταν η Φίμπι Μπρίτζερς αυτή που έφυγε με τα περισσότερα βραβεία τη συγκεκριμένη βραδιά. Η πλέον αγαπημένη τραγουδοποιός των εναλλακτικών τα τελευταία χρόνια απέσπασε συνολικά τέσσερα Grammys, τα τρία από αυτά με το σούπερ γκρουπ της, τις Boygenius, και τα μοιράστηκε με τη Λούσι Ντάκους και την Τζούλιεν Μπέικερ. Ο περσινός δίσκος του γκρουπ «The Record» δεν ξεχώρισε μόνο στις ετήσιες λίστες των περισσότερων μέσων αλλά και στα Grammys, αποσπώντας το βραβείο του Καλύτερου Εναλλακτικού Αλμπουμ, ενώ το κομμάτι τους «Not Strong Enough» κέρδισε τα βραβεία Καλύτερου Ροκ Τραγουδιού και Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας. Το τέταρτο βραβείο ήρθε για τη Φίμπι Μπρίτζερς με τη συμμετοχή της στο κομμάτι της SZA «Ghost In The Machine» που ξεχώρισε ως η Καλύτερη Ερμηνεία από Ποπ Ντουέτο/Σχήμα.

«She can buy herself flowers» με δύο Grammys ανά χείρας πλέον η Μάιλι Σάιρους. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Και από τη στιγμή πουοι γυναίκες κυριαρχούν στη μουσική βιομηχανία, ακολουθούν και τα Grammys. Η Μπίλι Αϊλις προσέθεσε ένα Grammy στη συλλογή της με το Βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς για το «What Was I Made For?» από την «Barbie» (άραγε, θα πάρει και το Οσκαρ τον άλλο μήνα;). H SZA απέσπασε πέρα από το προαναφερθέν βραβείο και αυτά για το Καλύτερο Προοδευτικό R’n’B Αλμπουμ και για το Καλύτερο R’n’B Τραγούδι. Η Βικτόρια Μονέτ δεν κατέχει μόνο τον τίτλο της Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης, αλλά και δύο ακόμα βραβεία. Η Μάιλι Σάιρους, πάλι, μπήκε για πρώτη φορά στο κλαμπ των νικητών των Grammys παίρνοντας σπίτι τα «χρυσά γραμμόφωνα» για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία για το άψογο «Flowers».

Οι βετεράνοι ανέβηκαν στη σκηνή (για πρώτη φορά)

Η Τζόνι Μίτσελ στον «θρόνο» της με τον παρουσιαστή της βραδιάς, Τρέβορ Νόα, και τη μουσικό Μπράντι Καρλάιλ. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Επειτα από έξι δεκαετίες στη μουσική, η Τζόνι Μίτσελ μπορεί να καυχιέται και για μία πρωτιά που πέτυχε στα 80 της: εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή των Grammys (ακόμα και αν έχει κερδίσει σχετικά βραβεία στο παρελθόν). Η μουσικός κάθισε σε μια χρυσή πολυθρόνα και με τη βοήθεια της Μπράντι Καρλάιλ, μεταξύ άλλων, ερμήνευσε το κομμάτι της «Both Sides Now».

In case you didn’t get to see it, here is the full video of Tracy Chapman and Luke Combs singing “Fast Car” at the Grammys

pic.twitter.com/4RyBSFgjsW — EZ Rider🌻 (@EZRideryoyall) February 5, 2024

Σπάνια εμφάνιση είχαμε επίσης και από την Τρέισι Τσάπμαν, η οποία ερμήνευσε ζωντανά –τι άλλο;– το κομμάτι της «Fast Car» μαζί με τον Λουκ Κομπς, που με την περσινή του διασκευή στο κλασικό τραγούδι της Τσάπμαν το σύστησε σε νέες γενιές.

Billy joel performs at the 2024 #GrammyAwards pic.twitter.com/6CXDvyasEs — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Ο Μπίλι Τζόελ, πάλι, μπορεί να είναι γνώριμος της σκηνής των Grammys, πάντως το βράδυ της Κυριακής ανέβηκε σε αυτή για να παίξει το πρώτο του νέο κομμάτι μετά από 17 χρόνια, το «Turn The Lights Back On» – και έκανε αυτό ακριβώς. Η βραδιά έκλεισε επίσης με τον ίδιο να ερμηνεύει την επιτυχία του «You May Be Right».

The irony that Celine Dion took a moment to acknowledge the legends Diana Ross & Sting who presented her the same award 27 YEARS AGO… this was not a good look Taylor, I’m sorry #Grammys pic.twitter.com/CfIGDEeLKz — Kasey’s wife (@betty_most) February 5, 2024

Η Σελίν Ντιόν, που όπως γνωρίζουμε ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από μία σπάνια νευρολογική ασθένεια, έκανε την εξαίρεση και ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων για να παρουσιάσει το μεγάλο βραβείο του Δίσκου της Χρονιάς. Το κοινό τη χειροκρότησε όρθιο και εκείνη δήλωσε πως «Οταν λέω πως είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ, το εννοώ πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου».

Τι και αν οι U2 βρίσκονται στο Λας Βέγκας για τις εμφανίσεις τους στο φουτουριστικό Sphere, έπαιξαν από τον χώρο σε ζωντανή μετάδοση για τα βραβεία το κομμάτι «Atomic City». Ηταν, μάλιστα, η πρώτη φορά που κάμερες μπήκαν μέσα στο Sphere.

Ο Jay-Z δεν χρειάστηκε τις ρίμες για να πει όσα θέλει

O Jay-Z επί σκηνής με την κόρη του Μπλου Αϊβι. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Ο θεσμός μπορεί να τίμησε τον Jay-Z με το ειδικό βραβείο Διεθνούς Επίδρασης Dr. Dre, πάντως, ο ράπερ και παραγωγός, που ανέβηκε στη σκηνή για να το παραλάβει με την κόρη του Μπλου Αϊβι, είχε να κάνει τη δική του κριτική στα Grammys. «Θέλουμε να γίνεται σωστά – ή τουλάχιστον να είναι κοντά στο να γίνεται σωστά», σχολίασε για τον τρόπο που δίνονται τα βραβεία, που περιφρονούν όπως είπε τους μαύρους καλλιτέχνες. Ο Jay-Z χρησιμοποίησε το παράδειγμα της συζύγου του, Μπιγιονσέ, που, παρόλο που κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων Grammys, δεν έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει το «μεγάλο» βραβείο του Δίσκου της Χρονιάς, ενώ αναφέρθηκε και στα μακρινά Grammys του 1989, οπότε και o Γουίλ Σμιθ (ως Fresh Prince) και ο dj Τζάζι Τζεφ κέρδισαν το πρώτο χιπ χοπ βραβείο του θεσμού, που όμως δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά. «Είναι μουσική και είναι υποκειμενική», πρόσθεσε ο Jay-Ζ, πάντως, όλοι καταλάβαμε τι ήθελε να πει.

Ο Killer Mike έφυγε με τρία βραβεία και χειροπέδες

O Killer Mike… πριν τον βρει η αστυνομία του Λος Αντζελες. Φωτ.: Reuters

Οσο ο ράπερ από την Ατλάντα απολάμβανε τα τρία Grammys που κέρδισε, η αστυνομία του Λος Αντζελες είχε άλλα σχέδια για αυτόν, καθώς αστυνομικοί τον συνέλαβαν για διαπληκτισμό, ενώ η κατηγορία που του αποδόθηκε είναι σε βαθμό πλημμελήματος, εντός της αρένας που λάμβαναν χώρα τα βραβεία. Ο κατά κόσμον Μάικλ Ρέντερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και τα υπόλοιπα θα τα πει στο δικαστήριο στα τέλη του μήνα.

Ο πόλεμος Ισραήλ – Παλαιστίνης δεν ήταν αόρατος

Αν και τα μεγάλα βραβεία αποφεύγουν τις έντονες πολιτικοκοινωνικές τοποθετήσεις, όπως έγινε ήδη δηλαδή στα φετινά βραβεία Emmy και στις Χρυσές Σφαίρες, τα Grammy κράτησαν άλλη στάση. Ο Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, επικεφαλής της Ακαδημίας Ηχογραφήσεων, αναφέρθηκε στα θύματα του φεστιβάλ Tribe of Nova στο Ισραήλ και στην επίθεση της Χαμάς που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες παρευρισκομένους πίσω στον Οκτώβριο.

Η Ανι Λένοξ, αφού τίμησε την εκλιπούσα Σινέντ Ο’ Κόνορ, ερμηνεύοντας το «Nothing Compares 2 U» (είχε μάλιστα μαζί της στη σκηνή τις Wendy & Lisa από τους Revolution του Prince, που είχε γράψει το κομμάτι), κάλεσε σε κατάπαυση πυρός μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ, φωνάζοντας από τη σκηνή «Οι καλλιτέχνες υπέρ της κατάπαυσης πυρός! Ειρήνη στον κόσμο!».