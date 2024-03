Eurovision 2024: Αυτό είναι το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι που διχάζει

«Θα κάτσει δεν θα κάτσει;» ήταν η απορία του συνεργάτη της Μαρίνας Σάττι, OGE, όταν πριν κάποιο καιρό της έστελνε ένα ντέμο χωρίς στίχους που ονόμασε πρόχειρα «Ζάρι», όσο δοκίμαζαν ιδέες για να καταλήξουν στο κομμάτι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Και τελικά έκατσε. Το «Ζάρι» είναι «και με τη βούλα» το τραγούδι με το οποίο η Μαρίνα Σάττι θα διεκδικήσει το καλύτερο για την Ελλάδα στον 68o διαγωνισμό της Eurovision που θα γίνει στις 7, 9 & 11 Μαΐου (ημιτελικοί & τελικός) στο Μάλμε της Σουηδίας.

Ο OGE, ράπερ που όχι μόνο έχει κυκλοφορήσει προσωπικές δουλειές αλλά έχει βάλει και «αόρατα» το χέρι του ως παραγωγός και συνθέτης σε πολλά κομμάτια εγχώριων καλλιτεχνών, δεν είναι ο μόνος άνθρωπος που συνεργάστηκε με τη Μαρίνα Σάττι για το «Ζάρι». Δικαίως η μουσικός έβγαλε και… σκονάκι με τους συντελεστές στην παρουσίαση του κομματιού στην ειδική εκπομπή «Eurovision Σε Είδον» στην ΕΡΤ.

Οπως ανέφερε η τραγουδίστρια, στα χέρια τους έφτασαν γύρω στις 200 προτάσεις για κομμάτια ή έστω μουσικά και στιχουργικά μέρη πριν ξεχωρίσουν κάποια από αυτά και τα δουλέψουν εκ νέου για να καταλήξουν στην τελική μορφή που πήρε το «Ζάρι», που αποτελεί ουσιαστικά συρραφή από διάφορες ιδέες -εξού και οι πολλοί συντελεστές.

Στη μουσική, λοιπόν, πέρα από τη Μαρίνα Σάττι και τον OGE βρίσκουμε τον Νίκο Κωδωνά. Οπως και η Μαρίνα Σάττι, ο παραγωγός με έδρα τις ΗΠΑ είναι απόφοιτος του Μπέρκλεϊ και τα κομμάτια που έχει βάλει το χέρι του έχουν συνολικά περισσότερα από 100 εκατ. ακροάσεις στο Spotify και έχει συνεργαστεί στενά με βραβευμένους με Grammy ηχολήπτες, ενώ και ο ίδιος ψηφίζει για τα βραβεία Grammy.

Ο Kay Be, πάλι, που μοιράζεται το δικό του credit στη σύνθεση του κομματιού αλλά και την παραγωγή μας έρχεται από τη γειτονική Βουλγαρία, ενώ ο Jay Stolar που επίσης συνυπογράφει έχει συμβάλλει σε κομμάτια ονομάτων όπως η Σελένα Γκόμεζ και η Κάρλι Ρέι Τζέπσεν -όπως και ο Jordan Palmer που βρίσκουμε εδώ. O Gino the Ghost, που έχει δύο Grammy στη συλλογή του, εδώ δεν ραπάρει ούτε κάνει το επιτυχημένο του podcast «Good Luck! With Gino», αλλά δίνει τον μουσικό οβολό του.

Ευχάριστη έκπληξη επίσης στην παραγωγή του κομματιού και ο Ermis, που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία του με τον Good Job Nicky, ή αλλιώς, τον μικρό γιο του Γιάννη Πάριου που διάλεξε κάτι πολύ πιο ποπ από την υπόλοιπη οικογένεια.

Στους στίχους, πάλι, πέρα από τη Μαρίνα Σάττι και τον OGE βρίσκουμε δύο «συνήθεις υπόπτους» της ελληνικής ραπ σκηνής, τον Solmeister αλλά και τον VLOSPA.

Οσο για το βίντεο κλιπ του κομματιού, που με το ιδιαίτερα έντονο ελληνικό φολκλόρ στοιχείο του έχει διχάσει από χθες το βράδυ το κοινό -όπως και το ίδιο το τραγούδι άλλωστε- για αυτό ευθύνεται ο Zac Dov Wiesel. Ο Αυστραλός σκηνοθέτης έχει ήδη στο ενεργητικό του ευφάνταστα κλιπ για μουσικούς όπως o Rodney Chrome και η Audrey Nuna. Μάλιστα, για το «Pulpit» του Rodney Chrome, ο Zac Dov Wiesel απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο National Film Festival for Talented Youth στις ΗΠΑ.