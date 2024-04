9 μουσικά ραντεβού στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

93 παραγωγές, 85 ημέρες, περίπου 2.500 δημιουργοί και περφόρμερ. Αυτοί είναι οι αριθμοί του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου που θα γεμίσει με τέχνη κάθε είδους το καλοκαίρι του 2024. Θέατρο, όπερα, περφόρμανς, χορός, συναυλίες, συζητήσεις και προβολές, θρύλοι του είδους τους και νέοι καλλιτέχνες, κλασικά έργα και νέες πρωτοποριακές ματιές χωρούν στο φετινό πρόγραμμα που μόλις ανακοινώθηκε.

Οπως διαβάζουμε στο σημείωμα της καλλιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ, Κατερίνας Ευαγγελάτου, οι φετινές παραστάσεις «έχουν έναν προσανατολισμό πολιτικό, με την έννοια ότι θέτουν στο επίκεντρό τους τις προκλήσεις της συμβίωσης στις σύγχρονες κοινωνίες: το αίτημα για Δημοκρατία, Δικαιοσύνη και συμπερίληψη, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για συμμετοχή στα κοινά». Την ίδια στιγμή, θέματα αρχείου και ιστορίας απασχόλησαν ιδιαίτερα φέτος τους ανθρώπους του φεστιβάλ, που αφιερώνει μάλιστα έναν κύκλο των παραγωγών στη Μεταπολίτευση.

Αφίσα του φετινού φεστιβάλ.

Ανάμεσα σε όλα αυτά, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι του προγράμματός της στη μουσική. Κάναμε μία πρώτη μελέτη του προγράμματος και επιλέγουμε 9 σημαντικά μουσικά ραντεβού του φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε.

Sting

Φωτ.: Press

Από τη θρυλική για τα εγχώρια συναυλιακά δεδομένα εμφάνιση των Police στο Σπόρτινγκ το 1980 μέχρι τις σύγχρονες σόλο εμφανίσεις του Sting, το ελληνικό κοινό έχει χτίσει μια σχέση χρόνων με τον Βρετανό μουσικό. Μια ακόμα ζωντανή συνάντηση με τον Sting θα έχει την ευκαιρία να κάνει και αυτό το καλοκαίρι, καθώς ο μουσικός που ξεκίνησε από το new wave και έφθασε να πειραματίζεται με τους world ήχους, θα επιστρέψει στην Αθήνα για μία εμφάνιση στο Ηρώδειο.

Πότε; Παρασκευή 5 Ιουλίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Anohni & the Johnsons

Φωτ.: Press

Πέρυσι η σόλο εδώ και χρόνια Anonhi ένωσε και πάλι τον δρόμο της με την μπάντα με την οποία τη γνωρίσαμε, τους Johnsons και κυκλοφόρησαν το «My Back Was A Bridge For You To Cross». Εναν δίσκο που με την ανατριχιαστική του ευαισθησία αλλά και το πολιτικοκοινωνικό του φόντο ξεχώρισε ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες της χρονιάς. Με αυτό, αλλά και τα παλαιότερα άλμπουμ στις αποσκευές τους, οι Anohni and the Johnsons βγαίνουν στον δρόμο για πρώτη φορά ύστερα από μια δεκαετία και έρχονται στην Αθήνα για να ξεκινήσουν από εδώ την παγκόσμια περιοδεία τους.

Πότε; Παρασκευή 13 Ιουνίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Λορίνα ΜακΚένιτ

Φωτ.: Press

Πριν ακριβώς 30 χρόνια η Λορίνα ΜακΚένιτ κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Mask and Mirror» και ο τρόπος που πάντρεψε το κέλτικο φολκ της με ισπανικά και μαροκινά ηχητικά στοιχεία, το ανέδειξε σε μία από τις σημαντικότερες δουλειές της καριέρας της. Γνώριμη του ελληνικού κοινού, η Καναδή μουσικός ετοιμάζεται να σβήσει 30 κεράκια στο «The Mask and Mirror». Επίσης, στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα ακουστούν κομμάτια από όλη την πορεία της.

Πότε; Τετάρτη 26 Ιουνίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Διονύσης Σαββόπουλος – Η Δική Μας Μεταπολίτευση

Φωτ.: Γιώργος Φακίτσας/Press

Το 2024 σηματοδοτεί μισό αιώνα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Με αυτή την αφορμή, ο Διονύσης Σαββόπουλος καλεί στη σκηνή τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη και γίνεται ο οικοδεσπότης μιας βραδιάς που τιμά τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Οχι μόνο δικά του, αλλά και δημιουργών όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Λοΐζος.

Πότε; Δευτέρα 8 & Τρίτη 9 Ιουλίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Ενας αιώνας Μίμης Πλέσσας

Φωτ.: Press

Εκατό χρόνια ζωής και επτά δεκαετίες καριέρας. Ενας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ελληνες συνθέτες κλείνει φέτος τα 100 και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου του αφιερώνει μια μεγάλη βραδιά. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας αναλαμβάνει η σύζυγός του, Λουκίλα Καρρέρ Πλέσσα και σε αυτή θα εμφανιστούν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες που θα τους συνοδεύσουν η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας καθώς και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Πότε; Δευτέρα 17 Ιουνίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Charles Lloyd Sky Quartet, με καλεσμένη τη Μαρία Φαραντούρη

Φωτ.: Press

To 2010 στη σκηνή του Ηρωδείου ανέβηκε ο θρυλικός τζαζίστας Τσαρλς Λόιντ μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη. Από τη σύμπραξη αυτή προέκυψε ένα χρόνο αργότερα ο ζωντανός δίσκος «Athens Concert». Οι δυο τους ξαναβρέθηκαν στη σκηνή στην πορεία, κάτι που θα επαναλάβουν και αυτό το καλοκαίρι, που ο Αμερικανός σαξοφωνίστας θα βρεθεί ξανά στην Αθήνα, με ένα κουαρτέτο που συμπληρώνουν ο πιανίστας Τζέισον Μοράν, ο μπασίστας Λάρι Γκρεναντίερ και ο ντράμερ Μπράιαν Μπλέιντ.

Πότε; Τρίτη 18 Ιουνίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Λόρελ Χάλο & Λέιλα Μπορντρέγ

Φωτ.: Camille Blake/Press

Για δεύτερη χρονιά, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του το Subset Festival – Φεστιβάλ Νέας Μουσικής, που γίνεται σε συνεργασία με το Ωδείο Αθηνών και προσδοκά να προσεγγίσει πιο εναλλακτικά τη μουσική. Σε αυτό το πλαίσιο, φέτος στο Subset θα εμφανιστεί η Λόρελ Χάλο, ένα από ενδιαφέροντα ονόματα των τελευταίων ετών στη λεγόμενη «εγκεφαλική» ηλεκτρονική μουσική. Η Αμερικανή μουσικός θα παρουσιάσει στην Αθήνα το τελευταίο της άλμπουμ «Atlas» μαζί με την τσελίστρια Λέιλα Μπορντρέγ.

Πότε; Πέμπτη 13 Ιουνίου, Ωδείο Αθηνών.

Μπεν Φροστ, Γκρεγκ Κουμπάκι & Ταρίκ Μπάρι

Ο Μπεν Φροστ. Φωτ.: Topper Komm/Press

Μόνο αν δει κανείς το σόου του Μπεν Φροστ μπορεί να καταλάβει και να βιώσει εκκωφαντικά την industrial θορυβώδη προσέγγισή του. Μαζί με τον Γκρεγκ Κουμπάκι κυκλοφόρησαν το 2023 τον δίσκο «Scope Neglect», στο οποίο ο δεύτερος έφερε τη μέταλ παρακαταθήκη του στην εξίσωση. Θα το παρουσιάσουν ζωντανά, στο πλαίσιο του Subset, μαζί με visuals από τον Ταρίκ Μπάρι.

Πότε; Παρασκευή 14 Ιουνίου, Ωδείο Αθηνών.

Ιμάνιουελ Αξ, Λεωνίδας Καβάκος και Γιο-Γιο Μα

Η κλασική μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει από το φεστιβάλ. Στη συγκεκριμένη συναυλία τρεις κορυφαίοι σολίστ, με σειρά κοινών επιτυχημένων εμφανίσεων ανά τον κόσμο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν έργα του Μπετόβεν, που το γνωρίζουν καλά, έχοντας τρεις σχετικούς δίσκους στο ενεργητικό τους.

Πότε; Σάββατο 15 Ιουνίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού.