Coachella 2024: Τι κοινό έχουν οι No Doubt, η Πάρις Χίλτον και ο Αβραάμ Λίνκολν;

Δεν νοείται μεγάλο φεστιβάλ χωρίς τις εκπλήξεις του. Το Coachella, λοιπόν, που σήμανε και ανεπίσημα τη φετινή φεστιβαλική σεζόν, έριξε αυλαία για το πρώτο τριήμερό του (12-14/4 και έπεται άλλο ένα στις 19-21/4 με το ίδιο βασικό line up), είχε αρκετές για όλα τα γούστα.

Φέτος 147 ήταν συνολικά τα ονόματα που ανέβηκαν στις σκηνές του μεγάλου αμερικανικού φεστιβάλ, που γίνεται κάθε χρόνο στο Ιντιο της Καλιφόρνια, με τους headliners των τριών ημερών να είναι η Λάνα Ντελ Ρέι, ο Tyler, the Creator και η Doja Cat, αντίστοιχα. Υπήρχαν όμως και οι «εκτός προγράμματος» που μοιράστηκαν για λίγο τη σκηνή με κάποια από τα ονόματα του φεστιβάλ, καθένα προκαλώντας έκπληξη για τους δικούς του λόγους: είτε αυτή ήταν η Μπίλι Αϊλις στο πλάι της Λάνα Ντελ Ρέι, είτε… η Πάρις Χίλτον κάτω από τον καλιφορνέζικο ήλιο υπό τον ρυθμό των Vampire Weekend.

Αυτοί είναι 5 guests που δεν πέρασαν αδιάφοροι ανεβαίνοντας στη σκηνή του Coachella:

Η Ολίβια Ροντρίγκο έκανε «Bathwater» με τους No Doubt

Το ότι οι No Doubt έπαιξαν μαζί μετά από σχεδόν μία δεκαετία (τελευταία φορά που τους είδαμε μαζί, το ημερολόγια έγραφε 2015) ήταν από μόνο του μία μεγάλη έκπληξη του φετινού φεστιβάλ, ακόμα και αν το γνωρίζαμε εδώ και κάποιους μήνες. Σαν να μην έφτανε αυτό, η (αγέραστη) Γκουέν Στεφάνι ανέβασε στη μέση του σετ την Ολίβια Ροντρίγκο στη σκηνή και η νεαρή ποπ σταρ, προετοιμασμένη κατάλληλα με μπλουζάκι «I Love No Doubt», ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, για να πει με τη ska μπάντα το «Bathwater». Και κάπως έτσι, τα 90s (No Doubt) συνάντησαν τη νοσταλγία τους (Ολίβια Ροντρίγκο) μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα.

Η Πάρις Χίλτον, οι Vampire Weekend και στη μέση… ο Αβραάμ Λίνκολν

Καουμπόισσα, τελευταία, δεν δηλώνει μόνο η Μπιγιονσέ, αλλά και η Πάρις Χίλτον, αν κρίνουμε από την (ακατανόητη) εμφάνισή της στη σκηνή του Coachella. Για να το πάρουμε από την αρχή, οι Vampire Weekend βρέθηκαν με μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο line up του πρώτου τριημέρου, και όσοι νόμιζαν πως θα απολαύσουν μόνο τον νέο, πολύ καλό δίσκο της μπάντας («Only God Was Above Us»), σίγουρα βρέθηκαν εξαπίνης. Η Χίλτον βρέθηκε για λίγο δίπλα τους για να παίξει στη σκηνή ένα αμερικανικό υπαίθριο παιχνίδι –«cornhole» λέγεται– στο οποίο προσπαθείς να στοχεύσεις με ένα μικρό σακί χειρός στην τρύπα που υπάρχει σε μία ξύλινη τάβλα τοποθετημένη στο πάτωμα. Η Πάρις τα πήγε μέτρια, αλλά τουλάχιστον, μετά από αυτήν, στο παιχνίδι ακολούθησε ένας σωσίας του Αβραάμ Λίνκολν. Οχι, αλήθεια λέμε, δεν τα φανταζόμαστε.

Η Λάνα Ντελ Ρέι και η Μπίλι Αϊλις μαγεύτηκαν μεταξύ τους

Στη headline εμφάνισή της την πρώτη βραδιά του φεστιβάλ, η Λάνα Ντελ Ρέι δεν έκανε εκπτώσεις στους επί σκηνής καλεσμένους της. Καλωσόρισε τον Τζακ Αντονόφ των Bleachers και εδώ και χρόνια παραγωγό των δίσκων της αλλά και τον Τζον Μπατίστ, κάνεις όμως δεν έκλεψε τις εντυπώσεις όπως η Μπίλι Αϊλις. Το «κορίτσι θαύμα» της Gen Z, που ετοιμάζεται κιόλας να μας δώσει νέο δίσκο τον επόμενο μήνα, ανέβηκε στο «μπαλκόνι» της κεντρικής σκηνής του Coachella και μαζί με την Ντελ Ρέι είπαν το «Video Games» και το «Ocean Eyes». Και οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις έπεφταν βροχή: «Είναι η φωνή της γενιάς μου, της γενιάς σας και είμαι ευγνώμων που στέκεται δίπλα μου», είπε η Λάνα Ντελ Ρέι για τη διπλανή της, που έσπευσε να απαντήσει πως αυτή αντίστοιχα «Είναι ο λόγος για την ύπαρξη των μισών από εσάς – συμπεριλαμβανομένης εμού».

Οι Le Sserafim και ένας καλεσμένος πολύ «Chic»

Την εκπροσώπηση της k-pop στο Coachella ανέλαβαν οι Le Sserafim – φρέσκιες, μια και μετράνε μόλις δύο χρόνια στα πράγματα, αλλά με διόλου ευκαταφρόνητα κατορθώματα ήδη στη σύντομη πορεία τους. Σε αυτά, μπορούν να προσθέσουν το ότι ο Νάιλ Ρότζερς (των Chic) όχι μόνο έπαιξε κιθάρα στο ντεμπούτο τους «Unforgiven», αλλά και τις συνόδευσε στην εμφάνισή τους στο μεγάλο αμερικανικό φεστιβάλ.

Ο Tyler, the Creator έχει πολλούς ταλαντούχους φίλους

Μέσα σε όλα, ο Tyler, the Creator έκανε εντυπωσιακή είσοδο στη σκηνή, καθώς «εκτοξεύτηκε» μέσα από ένα τρέιλερ. Φωτ.: Amy Harris/Invision/AP

Ο εκκεντρικός ράπερ ξέρει πώς να μην κάνει ποτέ το κοινό του να βαριέται. Για την εμφάνισή του στο Coachella –γνώριμος του φεστιβάλ, αυτή ήταν η τέταρτη εμφάνισή του-– φρόντισε να το τηρήσει αυτό με λίγη βοήθεια από τους ταλαντούχους φίλους του. Ετσι, δίπλα στον Tyler, the Creator βρέθηκε ο Childish Gambino (το μουσικό alter ego δηλαδή του Ντόναλντ Γκλόβερ), ο A$AP Rocky αλλά και η Kali Uchis. Για να δούμε αν κρατάει και άλλες εκπλήξεις για την εμφάνιση του επερχόμενου τριημέρου.