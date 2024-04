Νέο ρεκόρ για την Taylor Swift: Το νέο άλμπουμ της ξεπέρασε το 1 δισ. αναπαραγωγές στο Spotify

Το άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε νέο ρεκόρ με πάνω ένα δισ. αναπαραγωγές στο Spotify έως τις 22 Απριλίου.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το «The Tortured Poets Department» την περασμένη εβδομάδα, έχει ήδη γίνει η πρώτη καλλιτέχνις στο Spotify που είχε 300 εκατ. streams σε μία μόνο ημέρα.

Σε ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, το Spotify αναφέρει: «Στις 22 Απριλίου 2024, το “The Tortured Poets Department” της Τέιλορ Σουίφτ έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε μία εβδομάδα. Το άλμπουμ έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams από την κυκλοφορία του».

On April 22, 2024, Taylor Swift’s THE TORTURED POETS DEPARTMENT became Spotify’s most-streamed album in a single week. The album has surpassed 1 Billion streams since release.

— Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024