Το ΚΘΒΕ συμμετέχει στο τριήμερο εθνικό πένθος – Δύο δράσεις για τα θύματα του ναυαγίου

Σε ανακοίνωσή του, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αναφέρει ότι συμμετέχει στο Εθνικό Πένθος για τα θύματα του τραγικού ναυαγίου ακυρώνοντας τις δραστηριότητές του, αποτίοντας, ωστόσο, φόρο τιμής στις άδικα χαμένες ψυχές συνανθρώπων μας με δύο δράσεις του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που ολοκληρώνεται σήμερα:

Η δράση Undone so many – Στα όρια του ορατού του Ant Hampton, μας μεταφέρει στη Μεσόγειο και την εμπειρία του πρόσφυγα/μετανάστη από τους ξεριζωμένους από την Ευρώπη Εβραίους, στην Σμύρνη του 1922, έως τις μέρες μας και τη σύγχρονη απόπειρα των προσφύγων να εισέλθουν στην Ευρώπη αναζητώντας μια νέα ζωή. Στις 21.00, στο φουαγιέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η δράση One Three Some, Απόπειρα Δημιουργίας Μιας Δημοκρατικής Συνέλευσης της Δανάης Θεοδωρίδου, επιχειρεί να δημιουργήσει μια συνέλευση πολιτών που συνομιλούν για τα σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα που απασχολούν την πόλη, την χώρα, την Ευρώπη, την υφήλιο. Στις 19.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη των δράσεων.