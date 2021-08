Ακολουθώντας την «ανάβαση» μιας πρωταθλήτριας

Ναόμι Οσάκα

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2021)

Δημιουργός: Γκάρετ Μπράντλεϊ

Εμφανίζονται: Ναόμι Οσάκα, Ταμάκι Οσάκα, Λέοναρντ Φρανσουά

Ενα από τα σπουδαιότερα σύγχρονα είδωλα του αθλητισμού ακολουθεί η σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, η οποία ωστόσο προχωρά, σκιαγραφώντας και το ψυχικό – πνευματικό προφίλ της πρωταγωνίστριάς του. Η 23χρονη σήμερα Ναόμι Οσάκα, δεν είναι απλώς μια πολύ καλή τενίστρια, αλλά και σύμβολο πολυπολιτισμικότητας, χάρη στις καταβολές και την ιστορία της ζωής της. Από την άλλη, πρόσφατα βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όταν μίλησε ανοιχτά για το χρόνιο άγχος και την κατάθλιψη με τα οποία παλεύει εκτός των γραμμών του γηπέδου.

Ολα αυτά είναι φανερά στο ντοκιμαντέρ των τριών επεισοδίων, το οποίο ακολουθεί στενά την Οσάκα από την κατάκτηση του λαμπερού US Open μόλις στα 20 χρόνια της, μέχρι την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η διαδρομή περιλαμβάνει φυσικά δόξα, χρήματα, αθλητικές κορυφώσεις αλλά και μεγάλες δυσκολίες, αυτοαμφισβήτηση, μοναξιά και απογοητεύσεις έπειτα από οδυνηρές ήττες. Στο πρόσωπο της Γιαπωνέζας τενίστριας καθρεφτίζονται οι ιστορίες πολλών ακόμα σύγχρονων αθλητών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες απαιτήσεις και αν δεν είναι ατσαλωμένοι πνευματικά, λυγίζουν. «Συχνά νιώθω ότι είμαι ένα δοχείο», λέει στο ντοκιμαντέρ η Οσάκα και το ανήσυχο βλέμμα της σε ακολουθεί για αρκετή ώρα έπειτα από τους τίτλους τέλους.

Σκηνή από την ταινία «Ερωτική επιθυμία», η οποία είναι διαθέσιμη από το Cinobo.

Ερωτική επιθυμία (In the mood for love) ★★★★

Σκηνοθεσία: Γουόνγκ Καρ Γουάι

Ερμηνείες: Τόνι Λιουνγκ, Μάγκι Τσενγκ, Τουνγκ Τσενγκ

Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέγουμε το ρομαντικό αριστούργημα του δεξιοτέχνη Γουόνγκ Καρ Γουάι, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και σε ψηφιακή επανέκδοση, που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την αξία του. Τη δεκαετία του 1960 στη Σαγκάη, ένας άνδρας και μια γυναίκα μετακομίζουν σε διπλανά διαμερίσματα, μαζί με τους συζύγους τους. Σύντομα ωστόσο θα αντιληφθούν πως οι τελευταίοι τους απατούν, ενώ μεταξύ τους αναπτύσσεται μια όλο και πιο ακαταμάχητη ερωτική επιθυμία. Ανήμποροι να την ακολουθήσουν μέχρι τέλους, εγκλωβίζονται σε μια ανολοκλήρωτη αγάπη.

Μπορεί εδώ να μην υπάρχει το σουρεαλιστικό χιούμορ του «Chungking Express», ωστόσο πρόκειται πιθανότατα για την πιο εντυπωσιακή οπτικά ταινία του κινηματογραφιστή από το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος σκηνοθετεί επιπλέον με υποδειγματική ακρίβεια. Το ταχύτατο, «ελλειπτικό» μοντάζ είναι επίσης εκεί, μαζί με τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών. Το βασικότερο βέβαια στοιχείο που ξεχωρίζει την «Ερωτική επιθυμία» είναι εκείνο του υπαινιγμού. Εδώ δεν υπάρχουν φιλιά και αγκαλιές, παρά βλέμματα και αγγίγματα, ματιές και μισά χαμόγελα· και με έναν μαγικό τρόπο, ενδεικτικό της δεξιοτεχνίας του Γουόνγκ Καρ Γουάι, όλα αυτά φέρουν μέσα τους περισσότερη ερωτική ένταση από την πλειονότητα των ταινιών του είδους που έχουμε δει σε μικρή και μεγάλη οθόνη.