Sex and the City: Έρχεται ντοκιμαντέρ με πλάνα από τα γυρίσματα του «And Just Like That…»

Το φινάλε του «And Just Like That…», του νέου κύκλου επεισοδίων του «Sex and the City» που ξεκίνησε να προβάλλεται στην πλατφόρμα του HBO Max στο τέλος του 2021, έφτασε και οι θαυμαστές θα αποχαιρετήσουν τις αγαπημένες τους ηρωίδες, πιθανόν για τελευταία φορά.

Όμως, η δημοφιλής streaming υπηρεσία επιφύλλασε μια έκπληξη για όσους δεν είναι ακόμα έτοιμοι να πουν αντίο στις Κάρι Μπράντσο, Μιράντα Χομπς και Σάρλοτ Γιορκ. Το HBO Max θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο θα παρακολουθήσουμε σκηνές από τα γυρίσματα του reboot του «Sex and the City», με συνεντεύξεις των συντελεστών και αποκλειστικό υλικό από το πλατό. Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Φεβρουαρίου, μαζί με το τελευταίο επεισόδιο του σόου. Μάλιστα, η πλατφόρμα έχει δώσει στη δημοσιότητα και τρέιλερ.

Οι θαυμαστές της πρωτότυπης σειράς που προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1998, ήταν αρχικά επιφυλακτικοί όσον αφορά την κυκλοφορία νέων επεισοδίων 20 χρόνια μετά. Ωστόσο, παρέμειναν πιστοί στο όραμα των δημιουργών της σειράς και τώρα, το ντοκιμαντέρ προσφέρει μια σπάνια ματιά σε αυτό το τηλεοπτικό φαινόμενο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Το τρέιλερ περιλαμβάνει πλάνα με τη Σίνθια Νίξον να σκηνοθετεί ένα από τα επεισόδια, στιγμές μέσα στο δωμάτιο σεναριογράφων, τις αντιδράσεις της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στις νέες προσθήκες στην γκαρνταρόμπα και τη γνωριμία με νέους ηθοποιούς που συμμετείχαν στα νέα επεισόδια.

Όσο για το αν θα υπάρξει δεύτερη σεζόν, υπάρχουν ήδη φήμες γι’αυτό και επίσης το HBO αναφέρεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ ως «τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν».

Με πληροφορίες από το Deadline

