Stranger Things: Πότε θα κυκλοφορήσει η τέταρτη σεζόν και πότε θα τελειώσει η σειρά

Το «Stranger Things», η δημοφιλής σειρά του Netflix, επιστρέφει για τέταρτη σεζόν η οποία θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη, σύμφωνα με τους δημιουργούς Ματ και Ρος Ντάφερ.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming στις 27 Μαΐου και το δεύτερο την 1η Ιουλίου του 2022. Εκτός όμως από τις ημερομηνίες κυκλοφορίας της τέταρτης σεζόν, το Netflix ανακοίνωσε ότι η σειρά θα τελειώσει με την πέμπτη σεζόν.

001. Russia. Getting the band back together. Bring a jacket. pic.twitter.com/NO4NHRLVDs

«Πριν από επτά χρόνια, σχεδιάζαμε ολόκληρη την ιστορία του “Stranger Things”. Εκείνη τη χρονική περίοδο, προβλέψαμε ότι η ιστορία θα διαρκούσε τέσσερις ή πέντε σεζόν. Αποδείχθηκε μεγάλη για να την αφηγηθούμε σε τέσσερις κύκλους, αλλά – όπως βλέπετε – τώρα φτάνουμε στο φινάλε. Η τέταρτη σεζόν θα είναι η πρότελευταία και η πέμπτη, η τελευταία», ανέφεραν οι αδερφοί Ντάφερ σε ανοιχτή επιστολή προς τους θαυμαστές της σειράς. Η επιστολή δημοσιεύθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη.

Και συμπλήρωσαν: «Με εννέα σενάρια, περισσότερες από 800 σελίδες, σχεδόν δύο χρόνια γυρισμάτων, χιλιάδες οπτικά εφέ και με διάρκεια σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από οποιαδήποτε άλλη σεζόν, το “Stranger Things 4” ήταν η πιο δύσκολη που έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής, αλλά και η πιο ανταποδοτική. Όλοι όσοι έχουν εμπλακεί, είναι πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα και ανυπομονούμε να το μοιραστούμε μαζί σας».

Τι να περιμένουμε μετά τον τέταρτο και πέμπτο κύκλο; Οι Ντάφερ δεν επιβεβαιώνουν κάποιο spinoff (συνέχεια), αλλά δήλωσαν ότι «υπάρχουν ακόμα πολλές ιστορίες να πούμε στον κόσμο του Stranger Things: νέα μυστήρια, νέες περιπέτειες, νέοι αναπάντεχοι ήρωες».

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil

