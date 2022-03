HBO Max: Το «And Just Like That» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν

Είναι πλέον επίσημο: το «And Just Like That», σίκουελ της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς από τη δεκαετία του 1990 «Sex and the City», επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στο HBO Max.

Η πρώτη σεζόν του «And Just Like That» που προβλήθηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming, ολοκληρώθηκε στις 3 Φεβρουαρίου. Κι ενώ οι περισσότεροι θαυμαστές ήταν σίγουροι ότι θα ακολουθήσει και συνέχεια της ιστορίας, το HBO Max τώρα το επιβεβαιώνει.

Ο υπεύθυνος περιεχομένου των ΗΒΟ και HBO Max Κέισι Μπλόις είπε στον ιστότοπο Variety πριν το φινάλε της πρώτης σεζόν, ότι το «And Just Like That» ήταν η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά της πλατφόρμας μέχρι σήμερα. Και επίσης, ο δημιουργός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ και η πρωταγωνίστρια και παραγωγός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είπαν ότι επιθυμούσαν συνέχεια της σειράς.

«Κάναμε κάτι που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, πήραμε κάτι πολύ οικείο και το μετατρέψαμε σε καινούργιο – για καλό ή για κακό», δήλωσε ο Κινγκ. Η Πάρκερ συμπλήρωσε ότι οι συντελεστές κλήθηκαν ώστε να συντονιστούν για τη δεύτερη σεζόν.



Το φινάλε της πρώτης σεζόν του «And Just Like That» σίγουρα άφησε πολλές ιστορίες στο τραπέζι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα το νέο podcast της Κάρι (Πάρκερ), καθώς και έναν πιθανό νέο σύντροφο για εκείνη.

Το HBO Max επιβεβαίωσε την επιστροφή των Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις. Η Ντέιβις και Νίξον είναι επίσης παραγωγοί των νέων επεισοδίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο δημιουργός της σειράς είπε: «Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα πούμε περισσότερες ιστορίες γι’ αυτούς τους τολμηρούς χαρακτήρες που υποδύονται αυτές οι δυναμικές, εκπληκτικές ηθοποιοί. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Και κάπως έτσι, η ζωή του “Sex and the City” επιστρέφει».

Με πληροφορίες από το Variety