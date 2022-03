«Stranger Things»: Το Netflix κυκλοφόρησε φωτογραφίες από την τέταρτη σεζόν

Μετά από περίπου τρία χρόνια αναμονής, η πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν της δημοφιλούς ταινίας του Netflix «Stranger Things» βρίσκεται προ των πυλών.

Καθώς η 27η Μαΐου, ημερομηνία κυκλοφορίας της προτελευταίας σεζόν της σειράς των αδερφών Ντάφερ, πλησιάζει, το Netflix κυκλοφόρησε μια σειρά από φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια που θα προβληθούν στην πλατφόρμα σε δύο μέρη.

Τοποθετημένη έξι μήνες μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν, ο νέος κύκλος θα βρει τους ήρωες διασκορπισμένους σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, από τη χιονισμένη Ρωσία, μέχρι την ηλιόλουστη Καλιφόρνια.

Learn more about what to expect from the upcoming season, Volume 1 coming May 27th and Volume 2 coming July 1st, straight from the Duffer brothers:



Σε επεισόδιο του podcast «Present Company» της Κρίστα Σμιθ, οι δημιουργοί της σειράς Ρος και Ματ Ντάφερ δήλωσαν ότι η τέταρτη σεζόν θα έχει μια πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα και θα θυμίζει ταινία τρόμου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες σεζόν.

«Όταν προτείναμε την ιδέα στο Netflix πριν από πολλά χρόνια, περιγράψαμε τα παιδιά που πρωταγωνιστούν ως τους Goonies. Αυτή είναι η ιστορία τους. Και οι ενήλικες ήταν σαν να πρωταγωνιστούσαν στα “Σαγόνια του Καρχαρία” ή το “Close Encounters”. Στη συνέχεια οι έφηβοι –πλέον- βασικοί χαρακτήρες έμοιαζαν σαν αυτούς από τις ταινίες “Nightmare on Elm Street” ή το “Halloween”. Όμως φέτος, δεν έχουμε παιδιά. Οπότε, ξαφνικά, μπαίνουμε σε ένα άλλο έδαφος ταινιών τρόμου που αγαπάμε. Ήταν διασκεδαστική αυτή η αλλαγή», δήλωσε ο Ρος Ντάφερ.

"The greatest movie sequels always do change it up. The tone feels different. So that's what we've been trying to do each season to challenge ourselves and give everyone something new to try." – Ross Duffer

Read more on ST4:

— Queue (@netflixqueue) March 23, 2022