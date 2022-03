Netflix: Η δεύτερη σεζόν του «Bridgerton» σπάει τα ρεκόρ τηλεθέασης από το πρώτο Σαββατοκύριακο

Η δεύτερη σεζόν του «Bridgerton» σπάει το ρεκόρ καθώς έγινε η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix που κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου διαθεσιμότητας στην πλατφόρμα, έφτασε τις 193 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα κατάταξη που δημοσίευσε το Netflix με τις 10 σειρές με τις περισσότερες αναπαραγωγές για την εβδομάδα από 21 μέχρι 27 Μαρτίου 2022. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία στην ιστορία της πλατφόρμας.

Όμως, η επιτυχία της δεύτερης σεζόν του «Bridgerton» ήταν αναμενόμενη, καθώς η πρώτη σεζόν βρίσκεται στην κορυφή των πιο δημοφιλών αγγλόφωνων σειρών, με βάση τις ώρες τηλεθέασης τις πρώτες 28 μέρες στη streaming υπηρεσία. Η πρώτη σεζόν συγκέντρωσε 625.5 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης στο πλαίσιο αυτών των ημερών, μετά την πρεμιέρα της τα Χριστούγεννα του 2020.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ και οι δύο σεζόν καταρρίπτουν ρεκόρ για την αγγλόφωνη τηλεόραση, η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix παραμένει το «Squid Game» από το 2021, το οποίο έκανε σκορ 1.65 δισεκατομμυρίων ωρών τηλεθέασης κατά τη διάρκεια του μήνα της πρεμιέρας του. Το κορεάτικο θρίλερ έφτασε στην πρώτη θέση με τις 10 καλύτερες σειρές του Netflix και στις 94 χώρες που λειτουργεί η υπηρεσία streaming.

Όπως η ομώνυμη σειρά βιβλίων της Αμερικανίδας συγγραφέως Τζούλια Κουίν, κάθε σεζόν εστιάζει σε ένα διαφορετικό παιδί της οικογένειας Μπρίτζερτον. Στη δεύτερη σεζόν, η ιστορία ακολουθεί τον Άντονι (Τζόναθαν Μπέιλι), την ερωτική του ζωή και τις ρομαντικές περιπέτειες με τις Κέιτ και Εντουίνα Σάρμα. Στα νέα επεισόδια, βλέπουμε την – πρωταγωνίστρια της πρώτης σεζόν- Φοίβη Ντίνεβορ, σε δευτερεύοντα ρόλο.

Το «Bridgerton» σηματοδοτεί τη δεύτερη σειρά της Σόντα Ράιμς που βρίσκεται στην κορυφή. Η Ράιμς είναι η δημιουργός και παραγωγός της δραματικής σειράς του Netflix «Inventing Anna», η οποία έφτασε λίγο κάτω από 29 εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 μέχρι 27 Μαρτίου 2022. Επιπλέον, είναι η δημιουργός σειρών όπως τα «Grey’s Anatomy», «How to Get Away With Murder» και «Scandal».

Το «Bridgerton» έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτη και τέταρτη σεζόν.

Με πληροφορίες από τα Variety, Collider