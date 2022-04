Netflix, Apple TV, HBO: Σειρές που εστιάζουν στο κίνημα #MeToo

Από την ευρύτερη διάδοση του #MeToo τον Οκτώβριο του 2017 μετά τις καταγγελίες ενός μεγάλου αριθμού γυναικών κατά του δημοφιλούς πρώην παραγωγού Χάρβεϊ Γουάνστιν για σεξουαλική κακοποίηση κι έπειτα, το κίνημα σχολιάστηκε έντονα και στην ποπ κουλτούρα μέσα από αναφορές σε βιβλία, τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες αλλά και σειρές. Μάλιστα, πολλοί δημιουργοί κινηματογραφικών και τηλεοπτικών εγχειρημάτων, δεν δίστασαν να παρουσιάσουν αληθινές ιστορίες στη μυθοπλασία ή να εμπνευστούν από αυτές ώστε να τονίσουν τη σημασία των όσων συμβαίνουν όχι μόνο στο χώρο του θεάματος αλλά και γενικότερα σε όλους τους κλάδους.

Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές από τις τηλεοπτικές σειρές που προβλήθηκαν στο Netflix, την Apple TV και το HBO με επίκεντρο το #MeToo.

Η Ανατομία ενός Σκανδάλου -Anatomy of a Scandal (Netflix)

Πριν από λίγες ημέρες, στην ταινιοθήκη του Netflix κυκλοφόρησε η τηλεοπτική σειρά «Η Ανατομία Ενός Σκανδάλου» («Anatomy of a Scandal»), με κεντρικό θέμα ένα σκάνδαλο σεξουαλικής συναίνεσης μεταξύ της προνομιούχας ελίτ και των γυναικών που βρέθηκαν παγιδευμένες σε αυτό.

Η σειρά, με πρωταγωνιστές τους Ρούπερτ Φρεντ και Σιένα Μίλερ, είναι μια προσαρμογή του ομώνυμου φαντασιακού μυθιστορήματος της Σάρα Βόγκαν. Πρόκειται για ένα επιτυχημένο ψυχολογικό θρίλερ που κατακρίνει τη δύναμη και τα προνόμια που παραδοσιακά απολαμβάνει η υψηλή κοινωνία, ενώ στήνει μια μυθοπλασία με φόντο κάποια κατηγορία για βιασμό. Σε μια εποχή που το κίνημα #MeToo έχει πραγματικά χαράξει μια διορθωτική πορεία παντού, το ουσιώδες ζήτημα καθιστά τη σειρά συναφή.

The Morning Show (Apple TV)

Η πρωτότυπη σειρά της Apple TV+ «The Morning Show», που κυκλοφόρησε το 2019, εξετάζει τα προβλήματα στα παρασκήνια μιας πρωινής ειδησεογραφικής εκπομπής μέσα από την οπτική του #MeToo και αναδεικνύει τις προκλήσεις στην απάντηση ερωτημάτων σχετικών με μια δεύτερη καριέρα. Βασισμένο εν μέρει στο βιβλίο του Αμερικανού παρουσιαστή και ανταποκριτή του CNN Μπράιαν Στέλτερ με τίτλο «Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV» και με προφανείς αφηγηματικούς παραλληλισμούς με την ιστορία της πραγματικής τηλεοπτικής εκπομπής του NBC «Today» , η πρώτη σεζόν του «The Morning Show» ξεκινά με την απόλυση του παρουσιαστή Μιτς (Στιβ Καρέλ), μετά από αποκαλύψεις για απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά του και ερευνά τα όρια της συνενοχής και τις επιπτώσεις της κατάχρησης εξουσίας.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ακολουθεί μια οδυνηρή ρήξη σχετικά με τον κόσμο της ψυχαγωγίας μετά το #MeToo. Ανταποκρίνεται στην επείγουσα πολιτιστική ανάγκη για επεξεργασία της ανάρμοστης συμπεριφοράς και τον εντοπισμό διόδων προς τη θεραπεία, αποδεικνύοντας σε μια πολύ σχετιζόμενη φανταστική πραγματικότητα ότι συχνά οι γυναίκες και όχι οι άνδρες είναι αυτοί που εργάζονται περισσότερο για να αλλάξουν τον εαυτό τους και να επενδύσουν σε μια αυθεντική δεύτερη καριέρα.

Θα σε καταστρέψω – I May Destroy You (HBO)

Η σειρά «I May Destroy You» του HBO επικεντρώνεται σε μαύρες γυναίκες, queer και μετανάστριες και απεικονίζει τις πολύπλευρες πτυχές της σεξουαλικής κακοποίησης, της επίθεσης και της εκμετάλλευσης στον κόσμο μετά το ξεκίνημα του #MeToo, με έναν τρόπο που σπάνια εμφανίζεται στην τηλεόραση. Στην διάρκεια των 12 επεισοδίων της σειράς, η βραβευμένη δημιουργός και ηθοποιός Μικαέλα Κοέλ ωθεί στα όρια της συναίνεσης από κάθε κατεύθυνση, αφήνοντάς τον θεατή να επαναξιολογήσει προηγούμενες σεξουαλικές επαφές και να αναθεωρήσει το πώς θα μπορούσε να σκεφτεί τη συναίνεση στο μέλλον.

Η σειρά εστιάζει στην Αραμπέλα, μια νεαρή συγγραφέα με καταγωγή από τη Βρετανία και την Γκάνα και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επέζησε μετά από σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε. Στο πρώτο επεισόδιο, η Αραμπέλα βγαίνει για ένα ποτό, το οποίο όμως περιέχει ναρκωτική ουσία. Στη συνέχεια χάνει τις αισθήσεις της και, καθώς επανέρχεται η μνήμη της, συνειδητοποιεί ότι την έχουν κακοποιήσει. Η σεζόν συνεχίζεται με την Αραμπέλα να κάνει αναδρομές στο παρελθόν και έρευνα ώστε να καταλάβει τι συνέβη. Στο πλευρό της βρίσκονται οι φίλοι της και καθώς προχωρούν τα επεισόδια, οι ανατροπές είναι αρκετές.

Απίστευτο – Unbelievable (Netflix)

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, το Unbelievable είναι μια σειρά 8 επεισοδίων που ακολουθεί δύο ιστορίες: αυτή της Μαρί Άντλερ (Κέιτλιν Ντέβερ), μιας νεαρής γυναίκας που αναφέρει τον βιασμό που υπέστη στην Πολιτεία της Ουάσιγκτον, δεν γίνεται πιστευτή από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια κατηγορείται για ψευδή αναφορά. Η δεύτερη ιστορία είναι αυτή δύο γυναικών ντετέκτιβ στο Κολοράντο που προσπαθούν να σταματήσουν έναν κατά συρροή βιαστή στην Πολιτεία τους. Το «Unbelievable» είναι εμπνευσμένο από το -βραβευμένο με Πούλιτζερ- άρθρο «An Unbelievable Story of Rape» («Μια Απίστευτη Ιστορία Βιασμού») των Τ. Κρίστιαν Μίλερ (ProPublica) και Κεν Αρμστρονγκ (πρόγραμμα Marshall), καθώς και το επεισόδιο «Anatomy of Doubt» της ραδιοφωνικής εκπομπής «This American Life».

Tuca & Bertie (Netflix)

Το Tuca & Bertie είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί τις ζωές δύο πτηνών που είναι πολύ καλοί φίλοι. Πρόκειται για ένα πολύχρωμο και ιδιόρρυθμο τηλεοπτικό πρότζεκτ με «σφιχτή» γραφή όσον αφορά το σενάριο. Η πρώτη σεζόν του «Tuca & Bertie» παρουσιάζει απροσδόκητα μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές απεικονίσεις του γυναικείου τραύματος καθώς και τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα #MeToo στις κουζίνες.

Οι συζητήσεις για τη σεξουαλική παρενόχληση έχουν αυξηθεί στη βιομηχανία των εστιατορίων, καθώς αρκετοί επώνυμοι σεφ και εστιάτορες έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Το «Tuca & Bertie» παρουσιάζει μια από τις πιο έντονες εξετάσεις των προβλημάτων του κλάδου.