«Obi-Wan Kenobi»: Όλα όσα γνωρίζουμε για τη νέα μίνι σειρά της Disney+

Disney+ via Associated Press

Το «Obi-Wan Kenobi», η νέα μίνι σειρά του στούντιο Lucasfilm, κάνει πρεμιέρα σήμερα στην πλατφόρμα Disney+. Οι θαυμαστές της σειράς ταινιών «Star Wars» σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν όχι μόνο να παρακολουθήσουν την ιστορία της σειράς, αλλά και να δουν τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ να επιστρέφει στο ρόλο του νεαρού Όμπι-Ουάν Κενόμπι.

Η σειρά διαδραματίζεται 10 χρόνια μετά το «Star Wars: Επεισόδιο III» και εννέα χρόνια πριν το «Star Wars: Επεισόδιο IV» και εστιάζει στις περιπέτειες του Όμπι-Ουάν στον έρημο πλανήτη Τατουίν αλλά και πιο πέρα. Στα έξι επεισόδια ο Όμπι-Ουάν, τον οποίο στην αρχική τριλογία υποδύθηκε ο Άλεκ Γκίνες, προσπαθεί να προστατεύσει τον νεαρό Λουκ Σκαϊγουόκερ και να αποφύγει το καθεστώς της Αυτοκρατορίας.

Ο Χέιντεν Κρίστενσεν που υποδύθηκε τον έφηβο Άνακιν Σκαϊγουόκερ στα «Attack of the Clones» και «Revenge of the Sith» θα ενσαρκώσει για ακόμα μια φορά τον Νταρθ Βέιντερ. Οι Τζόελ Ετζερτον και Μπόνι Πις επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Όουεν και Μπέρου Ρας, ο θείος και η θεία του Λουκ. Αλλά στη σειρά θα δούμε κι άλλους χαρακτήρες που ανεμένεται να εμφανιστούν στην κύρια πλοκή ή μέσα από αναδρομές, όπως συνηθίζεται στα «Star Wars».

Πέρα του ότι στο «Obi-Wan Kenobi» συμμετέχει ένα σημαντικό καστ, ο Τζον Γουίλιαμς έγραψε ένα νέο μουσικό θέμα αποκλειστικά για τη σειρά.

Το σενάριο του τηλεοπτικού πρότζεκτ υπογράφει ο παραγωγός Τζόμπι-Ουάν Χάρολντ («Edge of Tomorrow», «Underground», «John Wick: Chapter 3») ο οποίος είναι και δημιουργός. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ντέμπορα Τσόου («The Mandalorian»).

Την Παρασκευή, στην πλατφόρμα Disney+ θα είναι διαθέσιμα τα δύο πρώτα επεισόδια και μάλιστα η προβολή τους συμπίπτει με τη μεγάλη γιορτή του Star Wars που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καλιφόρνια. Ακόμα μια σύμπτωση είναι το γεγονός ότι αυτός ο μήνας σηματοδοτεί την 45η επέτειο των ντεμπούτων του Όμπι-Ουαν και του Νταρθ Βέιντερ στο Επεισόδιο IV, καθώς και την συνύπαρξη των ΜακΓκρέγκορ και Κρίστενσεν σε σκηνή για πρώτη φορά, στο Επεισόδιο ΙΙ.

Όσον αφορά τον ρόλο του Όμπι-Ουάν, ο ΜακΓκρέγκορ είπε ότι πάντα κατά τη διάρκεια της παραγωγής είχε στο νου του τον Γκίνες. Άκουγε τη φωνή του Γκίνες στα καμαρίνια για να εμπνευστεί στα γυρίσματα των σκηνών. «Τον μελέτησα σε εκείνη την ταινία. Πρέπει να αισθανθώ όπως εκείνος», δήλωσε ο 51χρονος ηθοποιός.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πέρυσι, αρχικά σε τεχνολογικά καινοτόμους χώρους στο Λος Άντζελες όπου τεράστιες οθόνες LED δημιουργούν εικονικούς κόσμους για τους περφόρμερ. Όπως με το «The Mandalorian» που γυρίστηκε εκεί, έτσι και στο «Obi-Wan Kenobi» οι παραγωγοί δεν έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα πρόκειται να δούμε στη μικρή οθόνη.

Με πληροφορίες από το The Ringer, το Associated Press