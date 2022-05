Star Wars: Καταγγέλλει τον ρατσισμό εναντίον της ηθοποιού Μόουζες Ίνγκραμ

Ο επίσημος λογαριασμός του Star Wars στο Twitter υπερασπίστηκε την πρωταγωνίστρια της νέας σειράς «Obi-Wan Kenobi» Μόουζες Ίνγκραμ, όταν η ηθοποιός δέχθηκε ρατσιστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την Μόουζες Ίνγκραμ στην οικογένεια του Star Wars και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξετυλίγεται η ιστορία της Reva. Αν κάποιος σκοπεύει να την κάνει να νιώσει με οποιονδήποτε τρόπο ανεπιθύμητη, ένα έχουμε να πούμε μόνο: αντιστεκόμαστε», γράφει στο Twitter. Τα στούντιο Lucasfilm και Disney υποστηρίζουν πλήρως την ηθοποιό στον απόηχο των αντιδράσεων. «Υπάρχουν περισσότερα από 20 εκατ. ευαίσθητα είδη στον γαλαξία του Star Wars, μην επιλέξετε να είστε ρατσιστές».

There are more than 20 million sentient species in the Star Wars galaxy, don’t choose to be a racist.

— Star Wars (@starwars) May 31, 2022