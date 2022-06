«And Just Like That» στο HBO Max: Η Σαμάνθα επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν

To «And Just Like That», spinoff σειρά του «Sex And The City», επιστρέφει στο HBO Max για δεύτερη σεζόν.

Μιλώντας σε συνέντευξη στον ιστότοπο Variety, ο δημιουργός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την επερχόμενη σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής της Σαμάνθα Τζόουνς – που στην πρωτότυπη σειρά και τις ταινίες υποδύθηκε η Κιμ Κατράλ – στην πλοκή της νέας ιστορίας.

Και παρόλο που ήταν απούσα από την πρώτη σεζόν της σειράς του HBO Max, η Σαμάνθα αναφέρθηκε κάποια στιγμή σε μια σκηνή όπου αντάλλαζε μηνύματα με την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ). Η 65χρονη Κατράλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο «Sex And The City», αλλά και ο Κινγκ είπε προηγουμένως πως η πόρτα δεν είναι ανοιχτή για την επιτροφή της.

Ωστόσο, σε ερώτηση για το αν η Σαμάνθα θα επανεμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν, ο Κινγκ απάντησε: «Ναι». Γεγονός που σημαίνει ότι η ιστορία της Σαμάνθα θα συνεχιστεί, αλλά χωρίς την Κιμ Κατράλ, όπως αναφέρει και ο ιστότοπος IndieWire. Όμως, δίσταζε να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες για την επερχόμενη σεζόν. «Είναι όλα τόσο καινούργια τώρα. Ένας από τους μεγάλους μου κανόνες είναι να μην μιλάω μέχρι να πραγματοποιηθούν τα σχέδια. Στόχος μου είναι να συγκεντρώσω όλους τους χαρακτήρες μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τον Μάρτιο του 2022, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο HBO ανακοίνωσε ότι το «And Just Like That…» ανανεώθηκε για δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις αναμένεται να επιστρέψουν στους ρόλους, την Κάρι, την Μιράντα Χομπς και τη Σάρλοτ Γιορκ αντίστοιχα.

Με πληροφορίες από το Variety, το IndieWire