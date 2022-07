«Better Call Saul»: Δύο teasers λίγο πριν το δεύτερο μέρος της έκτης σεζόν

Λίγες μέρες πριν την επιστροφή του «Better Call Saul» στη μικρή οθόνη και την κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της έκτης σεζόν, το δίκτυο AMC αλλά και τα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σειράς, δημοσίευσαν ολιγόλεπτα βίντεο – teasers για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια της ιστορίας.

Οι θαυμαστές του σόου των AMC και Netflix θα παρακολουθήσουν μερικά «οικεία» πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των Ουόλτερ Ουάιτ (Μπράιαν Κράνστον) και Τζέσι Πίνκμαν (Άαρον Πολ), πρωταγωνιστές του «Breaking Bad».

You know what happens next. #BetterCallSaul pic.twitter.com/1AzIe0pYmS

— Better Call Saul (@BetterCallSaul) July 3, 2022