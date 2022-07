Emmys 2022: Οι εκπλήξεις και οι απουσίες στις υποψηφιότητες

Σε μια χρονιά με αριθμό υποψηφιοτήτων Emmys που σπάει ρεκόρ, είναι φυσικό φέτος η Αμερκανική Ακαδημία της Τηλεόρασης να αναγνωρίσει μερικές από τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς που πέρασε στη μικρή οθόνη και να αγνοήσει άλλες που αναμένονταν ότι θα κέρδισουν σίγουρα μια θέση στις κατηγορίες.

Ποιες ήταν, λοιπόν, οι εκπλήξεις και ποιες οι απουσίες των υποψηφιοτήτων Emmys 2022;



Απουσία: This Is Us

Το αμερικανικό δίκτυο NBC επένδυσε πολύ στην καμπάνια για την τελευταία σεζόν της δημοφιλούς δραματικής σειράς «This Is Us» και εκατομμύρια θεατές αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους τηλεοπτική οικογένεια. Ωστόσο, η Αμερικανική Ακαδημία Τηλεόρασης φέτος δεν ενέταξε τους ηθοποιούς ή συντελεστές στη λίστα με τις υποψηφιότητες.

Αυτό συνέβη ξανά το 2020, όμως το 2021 το «This Is Us» επέστρεψε για να διεκδικήσει αγαλματίδια Emmy σε μεγάλες κατηγορίες. Φέτος, ηχηρή απουσία ήταν αυτή των πρωταγωνιστών Στέρλινγκ Κ. Μπράουν και Μάντι Μουρ.

With the #Emmys being on NBC, I’m sure the network hoped #ThisIsUs would be nominated so the cast could attend and celebrate one last hurrah. @TelevisionAcad should still invite them to honor the achievements of the series — and have @TheMandyMoore perform “The Forever Now” song. pic.twitter.com/YLMiqUB1Ur

July 13, 2022