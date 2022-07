Έχουμε το επίσημο τρέιλερ του «House of the Dragon»

Σε ένα μήνα από τώρα, οι φαν του «Game of Thrones» θα μπορούν να καθίσουν αναπαυτικά στον καναπέ τους και να απολαύσουν στην συχνότητα του HBO Max το prequel της επιτυχημένης σειράς, «House of the Dragon».

Στην τελική ευθεία, λοιπόν, πριν δούμε την μεταφορά του βιβλίου του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν «Fire & Blood» στην μικρή οθόνη, το ΗΒΟ έδωσε στην δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της σειράς, για να προθερμάνει το έδαφος.

Το «House of the Dragon» θα αφηγείται την ιστορία του Οίκου των Ταργκάριεν και τον εμφύλιο πόλεμο για την κυριαρχία των Επτά Βασιλείων, που έλαβε χώρα 200 χρόνια πριν τα συμβάντα του «Game of Thrones».

Το «House of Dragon», που θα είναι διαθέσιμο στο HBO Max στις 21 Αυγούστου, είναι ένα από τα αρκετά spin-offs του «Game of Thrones» που βρίσκονται στα σκαριά, με πιο πολυσυζητημένο αυτό για τον Τζον Σνόου, έναν από τους πλέον αγαπημένους χαρακτήρες του GoT.

Προς το παρόν, βλέπουμε το επίσημο τρέιλερ του «House of the Dragon» παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Consequence of Sound.