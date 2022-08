Home Cinema: Δράση και συγκίνηση στο «House of The Dragon», ελληνική μυθολογία στο Netflix

Ο Ματ Σμιθ στο «House of The Dragon». Φωτ. HBO Max

Δράκοι, φωτιές, προδοσία και ίντριγκα για τη διαδοχή του βασιλιά Βισέρις Ταργκάριεν. Αυτά ήταν τα κύρια θέματα του πρώτου επεισοδίου της σειράς «House of The Dragon». Το πρίκουελ του «Game of Thrones» (που στην Ελλάδα το παρακολουθούμε στη Vodafone TV) εστιάζει στον Οίκο Ταργκάριεν όπου τα λάθη των παλαιότερων γενεών επαναλαμβάνονται. Το επεισόδιο είναι πλήρες ως προς τη δομή, όμως εκείνο που εντυπωσιάζει είναι η αισθητική με τα σκοτεινά πλάνα και τα επιβλητικά σκηνικά. Η ροή των γεγονότων και η «σφιχτή» αφήγηση καταφέρνουν να κρατήσουν ακόμα και κάποιον που δεν γνωρίζει την ιστορία. Μπόνους, το «A Song of Ice and Fire» που ακούγεται στους τίτλους τέλους και ξυπνάει αναμνήσεις στους λάτρεις του GoT.

«Kaos» στο Netflix

Το Χόλιγουντ εμπνέεται ξανά από την ελληνική μυθολογία. Αυτή τη φορά, το Netflix ετοιμάζει το «Kaos», μια σειρά σε σενάριο Τσάρλι Κόβελ («The End of F*ing World») με θέμα τη ζωή, την αγάπη και εξουσία στον Κάτω Κόσμο. Οπως αναφέρει ο ιστότοπος Deadline, θα είναι μια σύγχρονη ματιά στη μυθολογία και μάλιστα αρκετά τολμηρή και σκοτεινή. Τον Δία θα υποδυθεί ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ και η Ντέμπι Μαζάρ τη Μέδουσα. Η παραγωγή μοιάζει πολύ φιλόδοξη αν λάβουμε υπόψη τους συντελεστές που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με δημοφιλή πρότζεκτ όπως τη σειρά «Τσερνόμπιλ».

«Suntan» στο Cinobo

Παρόλο που οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου σημαίνουν για τους περισσότερους τη λήξη του καλοκαιριού, δεν ισχύει το ίδιο για την πλατφόρμα του Cinobo. Η υπηρεσία πρόσφατα δημιούργησε τη «Splash», μια ενότητα με «δροσερές» ταινίες που διαδραματίζονται σε καλοκαιρινό φόντο. Μία από αυτές είναι και το βραβευμένο «Suntan» σε σκηνοθεσία Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, πρωταγωνιστές του οποίου είναι η Ελλη Τρίγγου και ο Μάκης Παπαδημητρίου. Το αισθηματικό, δραματικό φιλμ που γυρίστηκε στην Αντίπαρο, μας μεταφέρει στην εποχή της νιότης και της ξεγνοιασιάς κάτω από τον καυτό ήλιο. Πίσω όμως από τη λάμψη του ελληνικού καλοκαιριού, κρύβονται και μυστικές πτυχές του εαυτού, κάτι που μας κάνει να ταυτιστούμε με τους ήρωες.

