Επιστροφή στον κόσμο του «Game of Thrones»

Σκηνή από τη σειρά «House of the Dragon» του HBO που προβάλλεται από τη Vodafone TV.

House of the Dragon

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)

Δημιουργός: Ράιαν Κόνταλ, Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν

Ερμηνείες: Πάντι Κόνσινταϊν, Ματ Σµιθ, Μίλι Αλκοκ

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές των τελευταίων ετών είναι επιτέλους εδώ για να μας επιστρέψει στον συναρπαστικό κόσμο του Γουέστερος και του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Ο Βρετανός συγγραφέας του «Game of Thrones» αναλαμβάνει μάλιστα εδώ ακόμη πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου να αφηγηθεί (και) επί της οθόνης (του HBO, και στην Ελλάδα της Vodafone TV) την ιστορία των Ταργκάριεν, του βασιλικού οίκου που κυριάρχησε επί αιώνες έναντι των υπολοίπων χάρη στην ισχύ των τρομερών τους δράκων.

Στον θρόνο εμείς βρίσκουμε τον βασιλιά Βισέρις (Πάντι Κόνσινταϊν), έναν μετριοπαθή ηγεμόνα, ο οποίος ωστόσο αντιμετωπίζει προβλήματα διαδοχής, μιας και δεν διαθέτει αρσενικό απόγονο. Η προφανής επιλογή είναι ο ρωμαλέος, αλλά τρομερά επιπόλαιος, αδελφός του (Ματ Σμιθ), ωστόσο στο παιχνίδι σύντομα μπαίνει και η χαρισματική κόρη του, Ρενίρα (Μίλι Αλκοκ). Γύρω από τους τρεις τους περιστρέφονται δεκάδες ακόμη χαρακτήρες, φίλοι και εχθροί, που αναμένεται να συγκρουστούν μεταξύ τους μέχρι τελικής πτώσης.

Η ατμόσφαιρα και η επιβλητικότητα του «Game of Thrones» βρίσκονται εδώ σχεδόν ακέραιες, σε μια σειρά η οποία άλλωστε διαθέτει υψηλότερο μπάτζετ από οποιονδήποτε κύκλο της προηγηθείσας. Από την άλλη, το «House of the Dragon» είναι λιγότερο τολμηρό και ρηξικέλευθο σε επίπεδο εικόνων και διαλόγων, ωστόσο το 2022 κάτι τέτοιο είναι μάλλον αναμενόμενο.

Το σημαντικό είναι πως εδώ το ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο υπάρχει και με το παραπάνω, το ίδιο και η ίντριγκα και τα πάθη, ενώ οι λάτρεις των εντυπωσιακών μαχών –και φυσικά των δράκων– δεν θα μείνουν παραπονούμενοι.

Παρίσι, 13ο διαµέρισµα **½

ΔΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Ζακ Οντιάρ

Ερµηνείες: Λουσί Ζανγκ, Μακίτα Σαµπά, Νοεµί Μερλάν

Από την πλατφόρµα του Cinobo επιλέγουμε το πιο πρόσφατο φιλμ του Ζακ Οντιάρ («Ενας προφήτης»). Ο Γάλλος κινηματογραφιστής επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο των σύγχρονων νεανικών σχέσεων μέσα από ένα πρωτότυπο ερωτικό… τετράγωνο. Η Εμιλί γνωρίζει και ερωτεύεται τον Καμίλ. Σε εκείνον με τη σειρά του αρέσει η αινιγματική και ανασφαλής Νορά, η οποία ταυτόχρονα μιλάει διαδικτυακά με την Αμπέρ, μια κοπέλα που προσφέρει online ερωτικές υπηρεσίες. Ο Οντιάρ κινηματογραφεί σε ατμοσφαιρικό ασπρόμαυρο μια σπονδυλωτή ιστορία με σύγχρονο χαρακτήρα και μερικές πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Οι πρωταγωνιστές του τα καταφέρνουν επίσης αρκετά καλά και, παρά την κάποια επαναληπτικότητα, το σύνολο αποπνέει φρεσκάδα και κυλάει σχετικά αβίαστα έως το φινάλε.