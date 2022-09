Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Η μετά θάνατον διάκριση στα βραβεία Creative Arts Emmy

Ο Τσάντγουικ Μπόσμαν τιμήθηκε μετά θάνατον με βραβείο Emmy για την ερμηνεία του στην animated σειρά της Marvel, «What If…?», κατά τη διάρκεια της τελετής Creative Arts Emmy που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Ο ηθοποιός, που πέθανε τον Αύγουστο του 2020 σε ηλικία 43 ετών μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο, δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρα της σειράς.

Συνυποψήφιοι στην ίδια κατηγορία ήταν οι Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ («Moon Knight»), Τζούλι Άντριους («Bridgerton»), Μάγια Ρούντολφ («Big Mouth»), Στάνλεϊ Τούτσι («Central Park»), Τζέσικα Ουόλτερ («Archer» και Τζέφρι Ράιτ («What If…?»).

Στην πρώτη σεζόν του «What If…?» – η οποία εστιάζει στο ταξίδι των ηρώων της Marvel – ο Μπόουζμαν επαναλαμβάνει τον αγαπημένο του ρόλο από την ταινία «Black Panther» T’ Challa για ένα μόνο επεισόδιο με τίτλο «What If…T’Challa became a Star-Lord?» («Τι θα γίνει αν…ο T’Challa μετατρεπόταν σε Star-Lord;». Στις live-action ταινίες «Guardians of the Galaxy» τον Πίτερ Κουίλ/Star-Lord υποδύεται ο Κρις Πρατ.

Σε αντίθεστη με την εκδοχή του Πρατ, εδώ ο T’ Challa είναι παγκοσμίως σεβαστός χάρη στην καλοσύνη και τη σοφία του. «Εγώ, είμαι ένας συνηθισμένος Γιούνκερ. Αλλά υπάρχει ένα όνομα με το οποίο ίσως με γνωρίζετε».

Το επεισόδιο «What If…?» που προβλήθηκε στην πλατφόρμα Disney+ το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν αφιερωμένο «στον φίλο, τον εμπνευστή, τον ήρωα» Μπόουζμαν.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times