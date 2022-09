Έρχεται η τρίτη σεζόν της σειράς «Emily in Paris» – Οι πρώτες εικόνες

Η δημοφιλής σειρά του Netflix και υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα «Η Έμιλι στο Παρίσι» («Emily in Paris»), επιστρέφει σύντομα στη μικρή οθόνη με τον τρίτο κύκλο επεισοδίων.

Η Λίλι Κόλις υποδύεται για ακόμα μια φορά την Έμιλι η οποία εργάζεται ως μάνατζερ κοινωνικών δικτύων και είναι διχασμένη ανάμεσα σε δύο άνδρες και δύο ηπείρους. Οι θαυμαστές τώρα μπορούν να παρακολουθήσουν τις πρώτες φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η streaming υπηρεσία.

Emily in Paris Season 3 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/fJHkCvZH1L

— Netflix (@netflix) September 22, 2022