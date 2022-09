«Πολιτική ορθότητα» vs «αυθεντικότητα»: Η νέα διαδικτυακή μάχη για την τηλεόραση

Δύο νέες μεταφορές στην οθόνη, η τηλεοπτική σειρά «The Lord of the Rings: The Rings of Power» και η κινηματογραφική live-action εκδοχή της «Μικρής Γοργόνας», έχουν προκαλέσει την οργή και αγανάκτηση πολλών θαυμαστών. Κι αυτό γιατί – όπως υποστηρίζουν – τα δύο πρότζεκτ ακολουθούν το μοντέλο της πολιτικής ορθότητας.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν έντονες διαδικτυακές συζητήσεις για το γεγονός ότι στο καστ εντάσσονται άνθρωποι διαφορετικής εθνικότητας, ακόμα και γυναίκες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, με αποτέλεσμα αυτό να αποδυναμώνει κατά κάποιο τρόπο την ιστορία όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό.

Amid the racist backlash aimed at the cast of #TheRingsOfPower , the show’s official social media has shared a statement defending its stars: “BIPOC belong in Middle-earth and they are here to stay.”



Το πρίκουελ της κινηματογραφικής τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που προβάλλεται στην streaming υπηρεσία Amazon Prime Video πυροδότησε αντιδράσεις πολύ νωρίς, από την κυκλοφορία του επίσημου τρέιλερ.

Οι ηθοποιοί που υποδύονται χαρακτήρες-κλειδιά στην υπόθεση και κατοικούν στη Μέση Γη είναι αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής και έτσι σύμφωνα με τις κοινότητες θαυμαστών (τα fandoms) «έχουν καταστρέψει την αυθεντικότητα» του σύμπαντος που έπλασε ο Βρετανός συγγραφέας Τζ. Ρ. Ρ Τόλκιν. Σε αυτό τον κόσμο, τα ξωτικά, τα χόμπιτ, οι πολεμιστές, οι νάνοι είναι λευκοί.

Αντίστοιχα παράπονα υπήρξαν πρόσφατα και με την επερχόμενη ταινία της Ντίσνεϊ, «Η Μικρή Γοργόνα». Στο τρέιλερ που έχει κυκλοφορήσει, πρωταγωνιστεί η Χάλι Μπέιλι στον ρόλο της Άριελ. Αλλά, τα σχόλια που έλαβε η δημοφιλής εταιρεία παραγωγής είναι υβριστικά και χλευαστικά, εξαιτίας της μαύρης ηθοποιού ως βασικού χαρακτήρα.

Out of the sea, wish I could be… part of that world.

Disney’s The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022