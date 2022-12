Πέθανε ο Αλ Στρόμπελ, ηθοποιός του «Twin Peaks», σε ηλικία 83 ετών

Ο Αλ Στρόμπελ, ηθοποιός που ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του Φίλιπ Μάικλ Τζέραρντ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks», πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 83 ετών.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η συνεργάτις του δημιουργού Ντέιβιντ Λιντς, Σαμπρίνα Σάδερλαντ σε ανακοίνωση εκ μέρους της οικογένειας του Στρόμπελ.

«Με μεγάλη λύπη, αποχαιρετούμε τον Αλ Στρόμπελ. Είναι ένας αναντικατάστατος άνθρωπος και πάντα θα αποτελεί ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας του Twin Peaks».

Oh no…. Dear Al… as those of you lucky enough to have met him over the years, what a warm and wonderful gentleman he was. RIP, friend https://t.co/XEsrNAYZ5V

— Mark Frost (@mfrost11) December 3, 2022