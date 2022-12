«The Rings of Power»: Ποια είναι τα οκτώ νέα πρόσωπα της επερχόμενης δεύτερης σεζόν

Μετά την επιτυχία που γνώρισε με την πρώτη σεζόν, η σειρά της υπηρεσίας Amazon Prime Video, «The Lord of the Rings: The Rings of Power» αναμένεται να επιστρέψει για δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Deadline, στα νέα επεισόδια θα προστεθούν οκτώ νέοι χαρακτήρες. Αυτοί είναι οι: Όλιβερ Άλβιν Γουίλσον (The Bay), Στιούαρτ Μπόουμαν (The Pact), Γκάβι Σινγκ Τσίρα (The Undeclared War), Γουίλιαμ Τσαμπ (Vampire Academy), Κέβιν Έλντον (Game of Thrones), Γουίλ Κιν (Ridley Road), Σελίνα Λο (Boss Level) και Κάλαμ Λιντς (Bridgerton).

Η νέα σεζόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής στη Μεγάλη Βρετανία και όχι τη Νέα Ζηλανδία όπου γυρίστηκε η πρώτη σεζόν και η κινηματογραφική τριλογία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

