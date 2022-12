Στην κορυφή του Netflix η ταινία «Glass Onion: Στα Μαχαίρια» – Οι ώρες προβολής

Μόλις λίγες ημέρες μετά την προσθήκη στην ταινιοθήκη του Netflix, το «Glass Onion: Στα Μαχαίρια» («Glass Onion: A Knives Out Mystery») έφτασε στην κορυφή της εβδομαδιαίας κατάταξης της πλατφόρμας με βάση το πρώτο Σαββατοκύριακο διαθεσιμότητας.

Το σίκουελ του whodunnit φιλμ «Στα Μαχαίρια» σε σκηνοθεσία Ράιαν Τζόνσον, παρακολούθησαν 35 εκατ. νοικοκυριά. Η ταινία έφτασε στην πλατφόρμα του Netflix μετά από μια σύντομης διάρκειας κυκλοφορία στις αίθουσες του εξωτερικού όπου έκανε πρεμιέρα στις 23 Νοεμβρίου, ακριβώς έναν μήνα πριν το ντεμπούτο στον streamer.

Η σειρά ταινιών «Στα Μαχαίρια» αποτέλεσε μια σημαντική επένδυση για το Netflix, το οποίο το 2021 πλήρωσε 450 εκατ. δολάρια για τα δικαιώματα σε δύο σίκουελ.

Οι 82.1 εκατ. ώρες αναπαραγωγής όπως κατέγραψε το Netflix τις πρώτες μέρες προβολής, πηγαίνουν το «Glass Onion» λίγο πιο πίσω όσον αφορά το «άνοιγμα» που έκανε η ταινία «The Unforgivable» (85.9 εκατ. ώρες) από το 2021.

Λόγω του γεγονότος ότι έκανε πρεμιέρα τα Χριστούγεννα, όπου πολλοί ίσως να μην παρακολούθησαν καθόλου τηλεόραση, το «Glass Onion» θα μπορούσε να απολαύσει μεγαλύτερη επιτυχία.

Όσο για τις σειρές, τη δεκάδα με τις προτιμήσεις των Αμερικανών συνδρομητών την εβδομάδα από 19 έως 25 Δεκεμβρίου, διαμορφώνουν οι: 1. Wednesday, 2. Η Έμιλι στο Παρίσι (3η Σεζόν), 3. The Recruit: 1η Σεζόν, 4. Χάρι & Μέγκαν, 5. Sonic Prime: 1η Σεζόν, 6. Too Hot To Handle: 4η Σεζόν, 7. The Witcher: Blood Origin: Μίνι Σειρά, 8. I am a killer: 4η Σεζόν, 9. Firefly Lane: 2η Σεζόν, 10. Η Έμιλι στο Παρίσι (1η Σεζόν).

Με πληροφορίες από το Variety