Στο τρέιλερ του «True Detective: Night Country», η Τζόντι Φόστερ έρχεται πιο κοντά στον εχθρό της

Το «True Detective», η επιτυχημένη σειρά ανθολογίας του HBO, επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν. Η streaming υπηρεσία HBO Max κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ του νέου κύκλου επεισοδίων με τίτλο «True Detective: Night Country».

Πρωταγωνίστριες της νέας σεζόν είναι οι Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ρέις στους ρόλους δύο ντετέκτιβ οι οποίες προσπαθούν να επιλύσουν ένα φρικιαστικό έγκλημα στην Αλάσκα.

Το τρέιλερ συστήνει στους θεατές την ντετέκτιβ Λιζ Ντάνβερς (Φόστερ), η οποία αρνείται να πιστέψει ότι η εξαφάνιση οκτώ ανδρών στον Αρκτικό Ερευνητικό Σταθμό Τσαλάλ οφείλεται σε ατύχημα. Αντί αυτού, η ντετέκτιβ ερευνά το περιστατικό ως φόνο, γεγονός που δεν αρέσει στους ντόπιους. Η Λιζ είναι τόσο αφοσιωμένη στη δουλειά που διώχνει τους πάντες γύρω της, με αποτέλεσμα να τη μισούν. Γι’αυτό και συνεργάζεται μόνο με τη νεαρή ντετέκτιβ Εβάντζελιν Ναβάρο (Ρέις), η οποία δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμείνει στο πλευρό της Λιζ.

Μιας και η ιστορία διαδραματίζεται στην Αλάσκα, το τρέιλερ τονίζει ότι η έλλειψη φωτός του ήλιου θα παίξει μεγάλο ρόλο στο χτίσιμο της μυστηριώδους πλοκής. Η έρευνα «ξεδιπλώνεται» κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που σημαίνει ότι ο κρύος καιρός θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αναζήτηση της αλήθειας. Η σεζόν γυρίστηκε στην Ισλανδία.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της σεζόν έγραψαν οι Μπάρι Τζένκινς («If Beale Street Could Talk») και Ισα Λόπεζ («Tigers Are Not Afraid»). Τα επεισόδια θα κυκλοφορήσουν στο HBO Max μέσα στο 2023.

Με πληροφορίες από το Collider