«Game of Thrones»: Ερχεται νέα πρίκουελ σειρά με συμμετοχή του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν

Το «πράσινο φως» πήρε νέο τηλεοπτικό spinoff, βασισμένο στα βιβλία του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «The Tales of Dunk and Egg».

Η ανακοίνωση έγινε από την εταιρεία Warner Bros. Discovery, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της νέας streaming πλατφόρμας Max – τον συνδυασμό των HBO Max και Discovery+. Η επιβεβαίωση έρχεται λίγο παραπάνω από δύο χρόνια μετά το δημοσίευμα του ιστοτόπου Variety για το ότι το πρίκουελ βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης.

Βασισμένη στις fantasy νουβέλες του Μάρτιν, η ιστορία ακολουθεί τις περιπέτειες του Ser Duncan the Tall (Dunk) και του νεαρού Αίγκον Ταργκάρυεν (Egg), 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς «A Song of Ice and Fire».

Το πρότζεκτ μέχρι στιγμής έχει τίτλο «Α Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight».

Η επίσημη περίληψη αναφέρει τα εξής: «Εναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του “Game of Thrones”, δύο απίθανοι ήρωες περιπλανήθηκαν στο Γουέστερος… Ενας νεαρός, αφελής, αλλά θαρραλέος ιππότης, ο Ser Duncan the Tall, και ο Εγκ. Διαδραματιζόμενο σε μια εποχή όπου οι Ταργκάριεν κρατούν ακόμα τον Σιδερένιο Θρόνο, ισχυροί εχθροί, μεγάλα πεπρωμένα και επικίνδυνα κατορθώματα βρίσκονται προ των πυλών για τους δύο φίλους».

Ο Μάρτιν θα συμμετάσχει στην παραγωγή και στη δημιουργία του σεναρίου, όπως και η Αϊρα Πάρκερ, που ήταν παραγωγός στην πρώτη σεζόν του «House of the Dragon». Εκτός, όμως, από την Πάρκερ, στην ομάδα συντελεστών βρίσκονται κι άλλα άτομα που συνεργάστηκαν για τα «House of the Dragon» και «Game of Thrones».

Ο Μάρτιν κυκλοφόρησε τρεις νουβέλες «Tales of Dunk and Egg»: το «The Hedge Knight» (1998), «The Sworn Sword» (2003) και «The Mystery Knight» (2010). Στη συνέχεια και τα τρία εκδόθηκαν σε ένα βιβλίο, το «A Knight of the Seven Kingdoms» (2015).

Με πληροφορίες από το Variety