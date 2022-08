Το σύμπαν και το εκδοτικό φαινόμενο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν

Είναι οι 186 χώρες στις οποίες έχει προβληθεί· είναι οι θεατές που στην έβδομη σεζόν λέγεται ότι ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο, συνυπολογίζοντας τα πειρατικά «κατεβάσματα»· είναι τα 59 βραβεία Emmy και αρκετά ακόμη ρεκόρ. Τα οποία όμως, στην περίπτωση του «Game of Thrones», αφορούν και τα βιβλία στα οποία βασίστηκε και συγκεκριμένα τη σειρά «Το τραγούδι της φωτιάς και του πάγου» του Τζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν: σύμφωνα με διεθνή Μέσα, παγκοσμίως έχουν πουληθεί πάνω από 90 εκατομμύρια αντίτυπα. Πρόκειται βέβαια για εκδοτικό φαινόμενο. Αραγε εντοπίζεται και στην Ελλάδα;

Ο Μπάμπης Μοσκόφογλου, υπεύθυνος επικοινωνίας των εκδόσεων Anubis, από τις οποίες κυκλοφορεί το «Τραγούδι της φωτιάς και του πάγου», απαντά καταφατικά. Από το 2004, που πρωτοκυκλοφόρησε στα ελληνικά η σειρά, τα βιβλία της, βασικά και συμπληρωματικά, έχουν πουλήσει πάνω από 120.000 αντίτυπα. «Ο Μάρτιν», λέει ο κ. Μοσκόφογλου, «έχει καταφέρει να κάνει mainstream τη λεγόμενη fantasy λογοτεχνία, όπως είχαν κάνει νωρίτερα η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με τον “Χάρι Πότερ” και ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν με τον “Αρχοντα των δαχτυλιδιών”. Εφερε νέους αναγνώστες στο είδος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το “Game of Thrones” έχει ξεπεράσει τα όρια της fantasy λογοτεχνίας και διαθέτει πλέον μεγέθη κλασικού. Εξαιτίας του έγιναν επιτυχίες και άλλοι τίτλοι από το είδος της fantasy και της επιστημονικής φαντασίας».

Ενίοτε έγιναν επιτυχίες και άλλοι τίτλοι από το ίδιο σύμπαν. Οπως το βιβλίο «Φωτιά και αίμα», στο οποίο βασίστηκε η νέα σειρά «House of the Dragon», που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 21 Αυγούστου (στην Ελλάδα προβάλλεται από τη Vodafone TV) και που διαδραματίζεται τριακόσια χρόνια πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones», παρακολουθώντας τον οίκο των «δρακοαφεντών» Ταργκάριεν, την περίοδο που κατέχουν τον Σιδερένιο Θρόνο. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 2019 και ήδη ετοιμάζεται για την τρίτη του έκδοση. «Βέβαια, μέχρι να ξεκινήσει το “House of the Dragon”», εξηγεί ο κ. Μοσκόφογλου, «το βιβλίο δεν είχε κάνει υψηλές πωλήσεις, πλέον όμως πηγαίνει πολύ καλά και συμπαρασύρει τα βιβλία της βασικής σειράς. Η οποία ποτέ δεν σταματάει να πουλά. Ολες οι δημοφιλείς σειρές fantasy και sci-fi έχουν σταθερή πορεία και όταν προκύπτει κάποιο ορόσημο, κάποια ταινία ή σειρά, δείχνουν μια αυξημένη κινητικότητα. Το ίδιο συνέβη και με το “Dune” του Φρανκ Χέρμπερτ, το “Sandman” του Νικ Γκάιμαν και το “Grey Man” του Μαρκ Γκρίνι».

Στην περίπτωση του Μάρτιν, βέβαια, ορόσημο μπορεί να είναι μια καταχώριση στο δημοφιλέστατο blog του. «Το κοινό, διεθνές και ελληνικό», λέει ο κ. Μοσκόφογλου, «ασχολείται μαζί του, σχολιάζει τα κείμενά του, τις ανακοινώσεις του και δείχνει μια σταθερή ανυπομονησία για το πότε θα ετοιμάσει το καινούργιο βιβλίο του».

Χαρακτηριστικά, το «Φωτιά και αίμα» ανατέθηκε από την Anubis σε έξι μεταφραστές προκειμένου να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατόν. Μια μερίδα των αναγνωστών εξάλλου, οι λεγόμενοι «πιουριστές», παρακολουθούν τον συγγραφέα ανεξαρτήτως των τηλεοπτικών διασκευών των βιβλίων του. Ενα άλλο κομμάτι του κοινού στράφηκε στα βιβλία έχοντας πρώτα δει το «Game of Thrones» στη μικρή οθόνη. Ο κ. Μοσκόφογλου ανήκει στην πρώτη κατηγορία. Διάβαζε τα βιβλία του Μάρτιν μανιωδώς προτού ξεκινήσει η σειρά. Οι φίλοι του αναρωτιόνταν τότε τι γοητεία τού ασκούσαν. «Ο Μάρτιν έχει καταφέρει να “ανοίξει” το fantasy ιδίωμα», λέει ο ίδιος. «Οι χαρακτήρες του αναπτύσσονται σε βάθος, εμπλέκονται σε περίπλοκες μηχανορραφίες και το σύνολο είναι πιο ευρύ και πιο βαθύ σε σχέση με παλιότερα βιβλία fantasy και sci-fi, που κυρίως παρουσίαζαν καινούργιους κόσμους. Εδώ έχουμε κάτι πιο μεγάλο. Εχουμε μια fantasy όπερα, που θυμίζει σειρές όπως η “Δυναστεία”, αλλά και που ενσωματώνει στοιχεία από άλλα είδη λογοτεχνίας, φέρνοντάς τα με έξυπνο και όμορφο τρόπο μέσα σε έναν κόσμο πολύ δουλεμένο από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα».