«And Just Like That…» κυκλοφόρησε το teaser για τη δεύτερη σεζόν της σειράς

Η πλατφόρμα του HBO Max κυκλοφόρησε το teaser της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης αναβίωσης της σειράς «Sex and the City» με τίτλο «And Just Like That».

Εκτός από αυτό, η streaming υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την ακριβή ημερομηνία. Μέχρι τότε, το HBO Max θα ονομάζεται Max.

Το κλιπ, στην αφήγηση του οποίου ακούμε τη φωνή της Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), ξεκινά με ένα απόφθεγμα που θυμίζει πολύ τη σειρά από τα τέλη του 1990: «Ανεξάρτητα από το τι σου δίνει η ζωή, πάντα μπορείς να βασίζεσαι στους πιο κοντινούς σου φίλους για να βρεθούν στο πλάι σου».

Στη συνέχεια παρακολουθούμε ένα μοντάζ από σκηνές που αποκαλύπτουν τις σχέσεις στις οποίες βρίσκονται οι Μιράντα (Σύνθια Νίξον) και Τσε (Σάρα Ραμίρεζ), όπως επίσης και η Κάρι με τον παραγωγό του podcast της, Φράνκλιν (Ιβάν Χερνάντεζ).

«Και κάπως έτσι, συνειδητοποίησα ότι μερικά πράγματα είναι καλύτερα να παραμένουν στο παρελθόν. Αλλά ίσως…όχι όλα», συνεχίζει η Κάρι.

Εκτός από το βασικό καστ, πλην της Κιμ Κατράλ (Σαμάνθα) η οποία δεν συμμετείχε ούτε στην πρώτη σεζόν, στον νέο κύκλο επεισοδίων θα δούμε τον Τζον Κορμπέττ να επιστρέφει στον ρόλο του Εϊνταν, έναν από τους πιο αγαπητούς συντρόφους της Κάρι από την πρωτότυπη σειρά. Τον Αύγουστο του 2022, ο ιστότοπος Deadline ανέφερε ότι ο χαρακτήρας αυτός θα εμφανιστεί σε πολλά επεισόδια.

Τον Ιανουάριο του 2023, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κοινοποίησε μερικές φωτογραφίες με την ίδια να βρίσκεται στο πλατό κοντά στον Κορμπέττ.

Στην πρώτη σεζόν του «And Just Like That» η Κάρι δεν ένιωθε έτοιμη να προχωρήσει στη ζωή της μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Mr. Big (Κρις Νοθ). Αλλά στο νέο, επερχόμενο κεφάλαιο, η ίδια γνωρίζει άνδρες με τους οποίος αναπτύσσει εφήμερες σχέσεις.

Με πληροφορίες από το Deadline, το Variety