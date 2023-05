«Stranger Things»: Η απεργία στο Χόλιγουντ παγώνει τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν

Οι εργασίες της τελευταίας σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix «Stranger Things» διακόπηκαν λόγω της απεργίας των σεναριογράφων.

Οι δημιουργοί της σειράς Ματ και Ρος Ντάφερ, γνωστοί και ως τα αδέρφια Ντάφερ, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους ότι «η έναρξη της παραγωγής δεν είναι δυνατή εν μέσω της τρέχουσας απεργίας του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (Writers Guild of America»)».

Η ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας σεναριογράφων της σειράς στο Twitter, ο οποίος παρέχει στους θαυμαστές πληροφορίες σχετικά με τα γυρίσματα, τους ηθοποιούς και την εξέλιξη της ιστορίας. Η συγγραφή του σεναρίου της πέμπτης και τελευταίας σεζόν ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, λίγο μετά την έναρξη του τέταρτου κύκλου επεισοδίων.

«Μήνυμα από τους αδερφούς Ντάφερ. Το γράψιμο (σ.σ. του σεναρίου) δεν σταματά όταν ξεκινούν τα γυρίσματα. Ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε την παραγωγή με το φανταστικό μας καστ και το υπόλοιπο επιτελείο, η συνέχεια των εργασιών δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής της απεργίας. Ελπίζουμε σύντομα σε μια δίκαιη συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη δουλειά».

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong

