Γιατί τα media έχουν τέτοια… εμμονή με το «Succession»;

Παιχνίδια εξουσίας, διαχείριση του πλούτου και στη μέση μια δυσλειτουργική οικογένεια η οποία αναζητά τον διάδοχο της αυτοκρατορίας των μίντια που της ανήκει.

Το «Succession», η πολυβραβευμένη σειρά του Τζέσι Αρμστρονγκ που ισορροπεί ανάμεσα στα είδη της μαύρης κωμωδίας και του δράματος και προβλήθηκε στο δίκτυο του HBO από το 2018 έως το 2023, προσφέρει μια στοχαστική κριτική του σύγχρονου εταιρικού κόσμου και των ανθρωπίνων δυνάμεων που τον διαμορφώνουν.

Η σειρά ερευνά με ευφυή τρόπο την αλληλεπίδραση της πολιτικής, των Μέσων και των επιχειρήσεων. Αποκαλύπτοντας το σκοτεινό υπόβαθρο των προνομίων και του πλούτου, το «Succession» ωθεί τους θεατές να αμφισβητήσουν την ηθική αυτών που βρίσκονται στην εξουσία και τα συστήματα που επιτρέπουν την κυριαρχία τους. Αλλά τα στοιχεία που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών όλα αυτά τα χρόνια, ήταν οι έξυπνοι διάλογοι, οι καθηλωτικές ερμηνείες και το καλογραμμένο σενάριο γενικότερα.

Καθώς τα επεισόδια περνούσαν, οι σεναριογράφοι εμβάθυναν όλο και περισσότερο στα κίνητρα, τους φόβους και τις επιθυμίες των μελών της οικογένειας Ρόι. Ο καθένας με τον ηθικά διφορούμενο και πολυδιάστατο χαρακτήρα του – και οι μεταξύ τους κόντρες, έκαναν το κοινό ακόμα πιο αφοσιωμένο στην εξέλιξη της ιστορίας. Μάλιστα, οι θεατές μπορούσαν σε αρκετές περιπτώσεις να ταυτιστούν με πτυχές του Λόγκαν, του Κένταλ, της Σιβόν, του Ρόμαν, του Κόνορ.

Εκτός από την απόκτηση ολοένα και περισσότερων φανατικών θαυμαστών, η σειρά ταυτόχρονα «πρωταγωνιστούσε» συνεχώς στη δημοσιότητα. Κριτικές, ανακεφαλαιώσεις, συνεντεύξεις με τους συντελεστές, podcasts αναλύσεων και βέβαια ήπια spoilers κατέκλυζαν τα έντυπα και διαδικτυακά Μέσα, όπως εξάλλου συνέβαινε πάντα λίγο ή πολύ με την καλωδιακή τηλεόραση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα τόσο επιτυχημένο τηλεοπτικό πρότζεκτ θα απολάμβανε της αναγνώρισης και επομένως της εκτενούς κάλυψης από τα μίντια. Υπήρξε όμως αυτή η υπερπροβολή τελείως ανάλογη με το ενδιαφέρον των αναγνωστών, που με το τέλος κάθε επεισοδίου ή ολόκληρης σεζόν προσέτρεχαν στους αγαπημένους τους ιστότοπους και τα σόσιαλ μίντια για να διαβάσουν σχετικά;

Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορούν να δώσουν νεότερα στοιχεία από εξειδικευμένες εταιρείες ανάλυσης. Μια από αυτές είναι και η Memo, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της πορείας των άρθρων στο διαδίκτυο, τα ευρήματα της οποίας αναφορικά με το «Succession» αναδημοσίευσε τώρα η ιστοσελίδα Axios. Η εταιρεία αυτή μελέτησε και συνέκρινε την κάλυψη και την αναγνωσιμότητα (ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών ενός διαδικτυακού άρθρου τις πρώτες επτά μέρες μετά τη δημοσίευσή του) του τελευταίου επεισοδίου του «Succession» με άλλες δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές τη χρονική περίοδο του 2022-2023 («Yellowstone» – Paramount, «NCIS», «FBI», «Young Sheldon» – CBS και «Chicago Fire» – NBC).

The media’s obsession w “Succession” drew outsized coverage, disproportionate to reader interest

—While there’s no question “Succession” was a hit, the coverage was likely driven more by media’s obsession with its own industry rather than consumer interesthttps://t.co/NHWTNI3qzX

— Sara Fischer (@sarafischer) June 6, 2023