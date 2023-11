«Ο Μάθιου Πέρι δεν δέχτηκε ο Τσάντλερ να απατήσει τη Μόνικα»

Σε μια ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως συγκινητική αποκάλυψη για τους φανατικούς λάτρεις των «Friends», αλλά και του προσφάτως αδικοχαμένου Μάθιου Πέρι, προχώρησε η ηθοποιός Λίζα Κας, η οποία είχε συμμετάσχει σε ένα επεισόδιο του θρυλικού σίτκομ.

Η Κας, κατά τη διάρκεια της 5ης σεζόν της σειράς, το 1999, είχε υποδυθεί την αεροσυνοδό που συναντά τον Ρος και τη Ρέιτσελ στο επεισόδιο «The One in Vegas: Part 1».

Παρ’ όλα αυτά, σε συνέντευξή της στο TMZ, η ηθοποιός αποκαλύπτει ότι αρχικά προοριζόταν να υποδυθεί την υπάλληλο ενός ξενοδοχείου με την οποία ο Τσάντλερ Μπινγκ –ο ήρωας που υποδύθηκε ο Μάθιου Πέρι– απατά τη Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ), έπειτα από έναν καβγά τους.

«Η σκηνή είχε ως εξής: ο Τσάντλερ και η Μόνικα καβγαδίζουν στο Βέγκας, ο Τσάντλερ ανεβαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, καλεί την υπηρεσία δωματίου και τον συναντώ εγώ, υποδυόμενη την υπάλληλο του ξενοδοχείου. Εκεί καταλήγουμε να μιλάμε, να γελάμε και να ερχόμαστε κοντά. Τελικά, ο Τσάντλερ θα απατούσε τη Μόνικα με την ηρωίδα μου».

Σύμφωνα με την Κας, η εκδοχή αυτή του σεναρίου είχε φτάσει λίγο πριν από το τελικό της γύρισμα, μέχρι που η ίδια ενημερώθηκε ότι ο Πέρι είχε ξεκαθαρίσει στους σεναριογράφους της σειράς ότι το κοινό των «Friends» δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον χαρακτήρα του Τσάντλερ αν τον έβλεπε να απατά τη Μόνικα. Η Κας παραδέχεται ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να ανέτρεπε όλη την πορεία της σειράς και των ηρώων της.

