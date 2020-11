Εννέα σχήματα για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Εννέα ξένα και ελληνικά επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον την Παρασκευή στον σχετικό διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα για την απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το αυξημένο προοπτικά έργο διακίνησης φορτηγών από την ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας προς την Κεντρική Ευρώπη είναι αυτό που κινητοποίησε το ιδιαίτερα υψηλό αυτό ενδιαφέρον. Η δυναμική που διαμορφώνεται από την ενδεχόμενη συμμετοχή εννέα υποψηφίων στην επόμενη φάση του διαγωνισμού σημαίνει πως θα υπάρχουν έντονα ανταγωνιστικές προσφορές που θα δώσουν το περιθώριο στο ΤΑΙΠΕΔ να ζητήσει και βελτιωμένα τιμήματα και να αυξήσει έτσι το όφελος για το ελληνικό Δημόσιο.

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που βρίσκεται στη δυτική άκρη της Εγνατίας Οδού, αποτελεί μία από τις δύο βασικές πύλες εξαγωγής αγαθών που ταξιδεύουν με φορτηγά προς την Κεντρική Ευρώπη. Μεταξύ αυτών πολλά από την Τουρκία που μεταφέρουν διάφορα εμπορεύματα όπως, για παράδειγμα, φρέσκα αλιεύματα. Μαζί με το λιμάνι παραχωρούνται και μια μαρίνα (Σύβοτα) και δύο αλιευτικά καταφύγια που επίσης έχουν εμπορικό ενδιαφέρον. Βασικός ανταγωνιστής της Ηγουμενίτσας θεωρείται η Πάτρα, η οποία καθώς βρίσκεται πολύ κοντύτερα στην Αττική τα τελευταία χρόνια κερδίζει μερίδια εις βάρος της Ηγουμενίτσας.

Ενδιαφέρον εκδήλωσε η Attica A.E. Συμμετοχών που είναι η λειτουργός των ακτοπλοϊκών γραμμών Blue Star, SuperFast και HSW. Αλλά εξεδήλωσε ενδιαφέρον και η ανταγωνίστριά της στην Αδριατική και στις γραμμές της Κρήτης Minoan Lines σε κοινοπραξία με τον μητρικό της ιταλικό όμιλο Grimaldi. Στον δια-γωνισμό κατέβηκε επίσης ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Η κυπριακή Danthia Shipping Company είναι μία ακόμη ενδιαφερόμενη, η οποία συνδέεται με τη γερμανική ακτοπλοϊκή Förde Reederei Seetouristik. Αλλο ελληνικό σχήμα είναι η Aegean Oil συμφερόντων Μελισσανίδη και ένα ακόμα, η κοινοπραξία της κατασκευαστικής Archirodon με την ακτοπλοϊκή ΑΝΕΚ και τον αμερικανικό όμιλο Trident που ειδικεύεται στην ασφάλεια. Ενδιαφέρον εκδήλωσε ο αμερικανικός όμιλος Quintana Infrastructure & Development, συμφερόντων της οικογένειας Robertson, η οποία κατέβηκε και στους διαγωνισμούς για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και Φίλιππος Β΄ στην Καβάλα. Οι άλλοι δύο ενδιαφερόμενοι είναι η Portek, θυγατρική της ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd και η MRG Ltd.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, αυτή των δεσμευτικών προσφορών.

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, για το 2019 ο κύκλος εργασιών του λιμανιού ήταν 6,2 εκατ., τα καθαρά του κέρδη 1,52 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 1,581 εκατ. Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 1,6 εκατ. Τα δε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στα τέλη του 2019 ήταν 10,8 εκατ. Να σημειωθεί πως το ίδιο έτος η εταιρεία απέδωσε μέρισμα 5 εκατ. στο ελληνικό Δημόσιο, που είναι και μοναδικός μέτοχος.