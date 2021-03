Χ. Θεοχάρης: Από τις 14 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός

Στο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB Berlin.

«Είμαστε πάνω από αισιόδοξοι, είμαστε έτοιμοι», είπε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι έως τότε, οι περιορισμοί θα αίρονται σταδιακά. Μάλιστα, από τις αρχές Απριλίου, τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα του τουρισμού θα δοκιμαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες που έχουν προχωρημένα προγράμματα εμβολιασμών.

«Ήδη από το 2020 η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε επισκέπτη της χώρας μας τη μοναδική απόλαυση του ταξιδιού και των διακοπών, με ασφάλεια. Τα καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τον Ελληνικό Τουρισμό», είπε ο κ. Θεοχάρης, σημειώνοντας ότι πέρυσι ήρθαν στη χώρα 1,5 εκατ. Γερμανοί και συνολικά, περισσότεροι από 6 εκατ. τουρίστες.

Φτιάξαμε πρωτόκολλα για κάθε δραστηριότητα, εκπαιδεύσαμε εκ.χιλιάδες εργαζόμενους, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα που υποδειγματικά υλοποίησε τα πρωτόκολλα, ενισχύσαμε κάθε νησί&προορισμό και δημιουργήσαμε το EVA που βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων #ITBBerlin

Για το καλοκαίρι του 2021, η Ελλάδα είναι έτοιμη με πλήρες πρωτόκολλο, το οποίο αναθεωρήθηκε με βάση την περσινή εμπειρία αλλά και τα νέα εργαλεία, όπως τα rapid tests.

Όπως είπε ο υπουργός:

Ευπρόσδεκτοι είναι όλοι οι τουρίστες που έχουν κάνει εμβόλιο, έχουν αντισώματα στον ιό ή προσκομίζουν αρνητικό τεστ.

Κάποιοι θα υποβάλλονται σε τυχαία τεστ. Η διαφορά με πέρυσι είναι ότι με τα rapid tests, η απομόνωση τυχόν θετικών κρουσμάτων θα γίνεται άμεσα, χωρίς να χρειάζεται μετακίνηση 24 ώρες αφότου έχουν εγκατασταθεί στο κατάλυμά τους.

Το όποιο ιατρικό κόστος προκύψει θα καλύπτεται από το κράτος.

Για τους τουρίστες θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για όλους τους πολίτες στην Ελλάδα (μάσκες κτλ).

Ενισχύονται οι υποδομές υγείας σε όλους τους προορισμούς.

Δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό όσων δουλεύουν στον τουρισμό.

Δίνεται έμφαση στα συχνά τεστ των εργαζομένων του τουρισμού.

«Σχεδόν μπορώ να ακούσω κιόλας το νέο μας σύνθημα να το ψιθυρίζετε από μέσα σας: All you want is Greece. Ναι, εφέτος και για πάντα, all you want is Greece. Για την ελπίδα, για το χαμόγελο, για να πάρεις πίσω τη ζωή σου, all you want is Greece», κατέληξε ο υπουργός και είπε: «Η καλύτερη εικόνα για την επιστροφή στην κανονικότητα του τουρισμού από το ελληνικό χαμόγελο, το ελληνικό τοπίο, την ελληνική φιλοξενία, δεν υπάρχει».

Πηγή: moneyreview.gr

