Μείωση κερδών και ζημίες για τον όμιλο Φουρλή

Με μείωση πωλήσεων και ζημίες έκλεισε το 2020 για τον όμιλο Φουρλή, με τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας να περιορίζονται μόνο μερικώς από τη σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Οι τελευταίες, πάντως, αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2022 του νέου κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας στα Οινόφυτα, αποκλειστικά για τις ανάγκες της δραστηριότητας λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, επένδυση ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι πωλήσεις του ομίλου το 2020 υποχώρησαν κατά 20,5% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 370,6 εκατ. ευρώ έναντι 466,3 εκατ. ευρώ το 2019. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις, πάντως, αυξήθηκαν κατά 78% το 2020 σε σύγκριση το 2019, φτάνοντας τα 60,1 εκατ. ευρώ έναντι 33,8 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν το 2020 σε 43,1 εκατ. ευρώ έναντι 66,6 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας μείωση 35,28%. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε μόλις 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2019. Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημίες για τον όμιλο, ο οποίος το 2019 είχε κλείσει με κέρδη. Ειδικότερα, το 2020 έκλεισε με ζημίες προ φόρων 11 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων 19,5 εκατ. ευρώ το 2019. Σε αυτές πάντως συμπεριλαμβάνονται ζημίες 6,6 εκατ. ευρώ από απομείωση αξίας ακινήτων και θυγατρικών. Οι ζημίες μετά από φόρους για το 2020 ήταν 8,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 11,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι απώλειες ήταν σημαντικές για τον όμιλο και στους δύο τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Στη λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 19,4%, στα 243,6 εκατ. ευρώ. Στη λιανική αθλητικών ειδών (όπου ο όμιλος δραστηριοποιείται με τα σήματα Intersport και The Athlete’s Foot) οι πωλήσεις υποχώρησαν την πρώτη χρονιά της πανδημίας κατά 22,4%, στα 127 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται, πάντως, ότι μέσα στο 2020 ο όμιλος προχώρησε στο κλείσιμο 5 καταστημάτων Intersport στην Τουρκία. Την ίδια ώρα προστέθηκαν τρία νέα καταστήματα Intersport στην Ελλάδα, καθώς και ένα κατάστημα The Athlete’s Foot, αλλά και τρία νέα καταστήματα στη Ρουμανία. Μέσα στο 2020 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου μικρού IKEA στη Βάρνα της Βουλγαρίας, ενώ σταμάτησε τη λειτουργία του το κέντρο παραλαβών και παραγγελιών (Pick up & Οrder Point) στην ίδια πόλη. Στα τέλη Δεκεμβρίου λειτούργησε το δεύτερο μικρό IKEA της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά.

Το επενδυτικό πλάνο της εισηγμένης για το τρέχον έτος, πέραν του logistics center στα Οινόφυτα, περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση ακόμη ενός καταστήματος Intersport το 2021 και δύο νέων καταστημάτων ΙΚΕΑ μεσαίου μεγέθους (5.000-12.000 τ.μ.), ένα στην Αθήνα και ένα στη Σόφια.