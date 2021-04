Υπερκαλύφθηκε στο εξωτερικό η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Σημαντικοί διεθνείς επενδυτικοί οίκοι και θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσε χθες η Πειραιώς Financial Holdings, αντλώντας 1,38 δισ. ευρώ. Στην ΑΜΚ συμμετείχαν κυρίως ξένοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων το νορβηγικό επενδυτικό κεφάλαιο Norges Bank, που διαχειρίζεται πετρελαϊκά έσοδα 1,3 τρισ. δολαρίων, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος Fidelity, το private equity Bain Capital, η Blackrock και το καναδικό Fiera Capital. Οι πέντε επενδυτές συγκεντρώνουν το 20% της αύξησης, ενώ με μικρό ποσοστό συμμετείχε η ADIA, επενδυτικός βραχίονας της κυβέρνησης του Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η ΑΜΚ καλύφθηκε κατά περίπου 8 φορές στην ιδιωτική τοποθέτηση –πλην της συμμετοχής των cornerstone investors–, αντλώντας μέσω του book building 1,17 δισ. ευρώ. Στο τελικό ύψος της ιδιωτικής τοποθέτησης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή του ΤΧΣ καθώς και των τριών cornerstone investors, δηλαδή των Τζον Πόλσον, Αριστοτέλη Μυστακίδη και Helikon Investments Limited, που είχαν δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχουν με 380 εκατ. ευρώ συνολικά. Η υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό «κλειδώνει» τη συμμετοχή του ΤΧΣ στο 27% μαζί με τις μετοχές που ήδη διαθέτει (25,6% συμμετοχή στην ΑΜΚ) και το ύφος των κεφαλαίων που θα επενδύσει διαμορφώνεται στα 337,6 εκατ. ευρώ.

Οι εγγραφές έγιναν στο 1,15 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο ανώτατο όριο που είχε προσδιορίσει το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Financial Holdings, ανεβάζοντας το ύψος της ΑΜΚ στο 1,38 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η Paulson & Co θα κατέχει το 18,62% της Πειραιώς Financial Holdings με 265 εκατ. ευρώ, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης το 2,9% με 40 εκατ. ευρώ και η Helikon Investments το 5,22% με 75 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά την κάλυψη στο εσωτερικό, καθώς η αύξηση εκπροσωπεί το 15% του συνόλου ή 187 εκατ. μετοχές, η ζήτηση ήταν επίσης σημαντική και, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, καλύφθηκε κατά δύο φορές.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προχωρεί ελληνική τράπεζα μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και η υπερκάλυψή της συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας για τη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε δήλωσή του στους FT, ο Αλέξης Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε ότι «τα ποιοτικά θεσμικά ονόματα, μερικά από τα οποία δεν είχαν επενδύσει στη χώρα εδώ και πολύ καιρό, αποτελούν κεντρικό σημείο για την εμβάθυνση, διεύρυνση και ενίσχυση των κεφαλαιαγορών της Ελλάδας». Σημειώνεται ότι τόσο η Fidelity όσο και η Bain Capital τοποθετούνται για πρώτη φορά σε ελληνική τράπεζα, ενώ η Helikon Investments συμμετέχει επίσης στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, της ΔΕΗ και της Lamda Development.