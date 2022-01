Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα εξετάζει ο Σαουδάραβας Χ. Τζουφαλί

Περαιτέρω επενδύσεις σε ξενοδοχειακά και άλλα ακίνητα, όπως και σε τρίτους τομείς –συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των δικτύων– στην Ελλάδα αξιολογεί ο επενδυτικός βραχίονας της σαουδαραβικής επιχειρηματικής οικογένειας Αλ Τζουφαλί –E.A. Juffali and Brothers–, ο επικεφαλής της οποίας, Χαλέντ Τζουφαλί, συναντήθηκε την Τρίτη με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Εταιρείες συμφερόντων του Χαλέντ Τζουφαλί είναι εκ των βασικών μετόχων της AGC Equity Partners, που είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Αστέρα Βουλιαγμένης αλλά και του φορέα που αναπτύσσει συγκρότημα ιδιωτικών πολυτελών κατοικιών και ξενοδοχείου στη θέση Καραπέτης στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Four Seasons, που αποτελεί και τη διαχειρίστρια των δύο εν λόγω ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς κατέχει εμβληματικά ξενοδοχειακά ακίνητα διεθνώς τα οποία λειτουργούν επίσης με τα χρώματα της Four Seasons. Στην τρέχουσα συγκυρία ο επενδυτής –η καθαρή αξία της περιουσίας της οικογενείας του υπολογίζεται από το Forbes και άλλες πηγές στα επίπεδα των 24 δισ. δολαρίων– φέρεται να εξετάζει και νέες τουριστικές αναπτύξεις σε προνομιακά σημεία της Ελλάδας. Ωστόσο η εταιρεία του E. A. Juffali and Brothers είναι ενεργή διεθνώς σε ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, που περιλαμβάνει κατασκευαστικές, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, real estate και κατασκευή και διανομή οχημάτων και άλλων διαρκών προϊόντων, αλλά και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική.

Επιπλέον τα συμφέροντα της οικογενείας Τζουφαλί, που φέρεται να βρίσκεται σε αρμονική σχέση με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας και de facto ηγέτη της Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αλ Σαούντ, συνδέονται και με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την ανάπτυξη δικτύων τηλεπικοινωνιών στη Σαουδική Αραβία.

Στη συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Σαουδάραβα επιχειρηματία συμμετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβειρα Ελένη Σουρανή, ενώ τον Χαλέντ Τζουφαλί συνόδευαν στελέχη των εν Ελλάδι συμφερόντων του, όπως και η κόρη του, η οποία προαλείφεται να αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης στο μέλλον, εξηγούν διπλωματικές πηγές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις δυνατότητες που παρέχει πλέον η Ελλάδα, ενώ ο Τζουφαλί διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον και την πρόθεσή του να συνεχίσει να διευρύνει τον κύκλο των επενδύσεών του στη χώρα, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συναντηθεί ξανά το αμέσως επόμενο διάστημα η πλευρά Χαλέντ Τζουφαλί με τον υφυπουργό εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν τα επόμενα βήματα του δισεκατομμυριούχου επενδυτή στην Ελλάδα. Ο Χαλέντ μπιν Αχμέντ Αλ Τζουφαλί, όπως είναι το πλήρες όνομά του, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του από την απόδοση των μέχρις στιγμής επενδύσεών του στην Ελλάδα, αλλά και το φιλοεπενδυτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί από την κυβέρνηση, εξηγούν στην «Κ» πηγές που έλαβαν γνώση των όσων διημείφθησαν χθες το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι πρωτοβουλίες του Χαλέντ Τζουφαλί έρχονται τρεις μήνες μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ στα τέλη Οκτωβρίου και τη συνάντησή του με τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, οπότε και επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι διμερείς σχέσεις, ενώ συμφωνήθηκε και η περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο τουρισμός και η άμυνα.