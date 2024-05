Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για ξενοδοχεία

Η Sani/Ikos απέκτησε πρόσφατα περιβαλλοντική αδειοδότηση του project ανάπτυξης νέου ξενοδοχείου στην Κρήτη, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. Παράλληλα προχωρεί η ωρίμανση του project της Grivalia Hospitality στους Πεταλιούς για ανάπτυξη ολοκληρωμένου, πολυτελούς συγκροτήματος φιλοξενίας προϋπολογισμού της τάξεως των 300 εκατ., τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει η νεοεισερχόμενη στην Ελλάδα, Six Senses. Επιπλέον ολοκληρώνεται και αναμένεται να αρχίσει τη λειτουργία του σύντομα το νέο Glamping και Members Club στην Αθηναϊκή Ριβιέρα της Grivalia Hospitality, δίπλα στο One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας που άνοιξε η ίδια πριν από λίγους μήνες.

