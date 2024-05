Η Myconian Collection απέκτησε τον έλεγχο του Kensho Ornos

Επισημοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ των Myconian Collection και Notion – Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε. για την απόκτηση του Kensho Ornos στην ομώνυμη περιοχή της Μυκόνου. Η εξαγορά της μονάδας σηματοδοτεί την επέκταση της Myconian Collection στον τουρισμό πολυτελείας στην περιοχή του Ορνού με ακόμη ένα project. Πρόκειται για ξενοδοχείο που φιλοξένησε πολλούς επώνυμους από όλο τον κόσμο και το οποίο εντάσσεται πλέον στο χαρτοφυλάκιο της Myconian Collection.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει τρία Relais & Châteaux, δύο Leading Hotels of the World, δύο Design Hotels, δύο Preferred Hotels & Resorts, ένα Small Luxury Hotels of the World και ένα The Set Collection. Τα ξενοδοχεία βρίσκονται στη Χώρα της Μυκόνου, στον Πλατύ Γιαλό, στην Ελιά και πρόσφατα στον Ορνό. Το Kensho Ornos που εξαγοράστηκε τώρα έχει βραβευθεί ως το καλύτερο boutique ξενοδοχείο στον κόσμο στον διαγωνισμό «World best boutique hotel» και είναι ένα αμιγώς ελληνικό luxury brand.

Ο πωλητής, η Νotion – Ανάπτυξη Ακινήτων Α.Ε., εξειδικεύεται στην αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και τουριστικών projects, καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εν λόγω αντικείμενα. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας δίνει τη δυνατότητα στη Notion να αναπτύξει και άλλα επιχειρηματικά πλάνα που έχουν ήδη δρομολογηθεί στους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας και του real estate, στα οποία περιλαμβάνονται η δημιουργία νέων boutique projects στη Μύκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και του Ιονίου, η κατασκευή νέων, σύγχρονων γραφειακών χώρων και η υλοποίηση επενδύσεων στον χώρο της ενέργειας, αναφέρουν πηγές της εταιρείας.

Σύμβουλος στην αγοραπωλησία ήταν η Noisis – Σύμβουλοι Ανάπτυξης A.E., μία από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές επιχειρήσεις στη χώρα που εδώ και χρόνια υποστηρίζει τα επενδυτικά πλάνα της Myconian Collection.