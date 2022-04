EBRD: Ρωσία – Λευκορωσία αποκλείονται από τους πόρους της τράπεζας 

Τη λήψη αυστηρών μέτρων κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενέκρινε το συμβούλιο διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Όπως ανακοίνωσε η EBRD, αναστέλλεται η πρόσβαση της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στους πόρους τράπεζας, απόφαση που έχει άμεση ισχύ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέα χρηματοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων τεχνικής συνεργασίας σε καμία από τις δύο χώρες.

Επιπλέον, η Τράπεζα κάνει χρήση όλων των δικαιωμάτων να αναστείλει ή να ακυρώσει περαιτέρω εκταμιεύσεις χρηματοδότησης για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η EBRD έχει ήδη ανακοινώσει ότι βρίσκεται στη διαδικασία κλεισίματος των γραφείων της στη Μόσχα και στο Μινσκ.

Η πρόεδρος της EBRD, Οντίλ Ρενό-Μπάσο, δήλωσε ότι «είναι λυπηρό που φτάσαμε σε αυτό το σημείο έπειτα από τόσα χρόνια συνεργασίας και δραστηριότητας και στις δύο χώρες. Ωστόσο, ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη Ρωσία δεν μας άφησε άλλη επιλογή».

The @EBRD’s Board of Governors have voted to take firm action against Russia and Belarus following the invasion of Ukraine. Access to resources of the Bank is formally suspended with immediate effect. https://t.co/3ZuIZTt1mQ pic.twitter.com/GhCqUgQ8xs

— Odile Renaud-Basso (@OdileRenaud) April 4, 2022