Περιζήτητες οι χρυσές βίλες της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Πρωτόγνωρα ισχυρή ζήτηση, παρά την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία, γνωρίζουν οι πολυτελείς παραθαλάσσιες κατοικίες στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς μόνο λίγα νέα projects εισέρχονται σταδιακά στην προσφορά και η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται ακόμα ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε σχέση με άλλους διακεκριμένους μεσογειακούς προορισμούς. Ετσι το αγοραστικό ενδιαφέρον δεν οδηγείται μόνο από την εξαιρετική φυσική ομορφιά και το κλίμα της Ελλάδας, αλλά και τα περιθώρια σημαντικών αποδόσεων από μια μελλοντική πώληση των λιγοστών αυτών ακινήτων για όσους αντιμετωπίζουν αυτού του είδους το real estate και ως επενδυτικό προϊόν.

Οπως εξηγεί η Sotheby’s International Realty, «αν και η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός πραγματικά παραθαλάσσιων κατοικιών διαθέσιμος για αγορά». Ομως τα περισσότερα από τα υπάρχοντα ακίνητα περνούν από γενιά σε γενιά καθιστώντας την αναζήτηση για τέτοια περιουσιακά στοιχεία πρακτικά ανεκτίμητη, προσθέτει.

Σύμφωνα με τη Sotheby’s International Realty που ειδικεύεται στο high end της αγοράς, δηλαδή τα καλύτερα και ακριβότερα ακίνητα, «ενώ οι τιμές για τους καθιερωμένους προορισμούς δεύτερης κατοικίας αυτού του τύπου στη Μεσόγειο, όπως η Ιταλία, η νότια Γαλλία και οι Βαλεαρίδες, κυμαίνονται από 25.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως και πάνω από 60.000 ευρώ, στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ».

Οι αγοραστές εκτός από την καλύτερη θέα στον Αργοσαρωνικό προσδοκούν και υψηλές αποδόσεις από μια μελλοντική πώληση.

Με αυτό δεδομένο μπορεί να γίνει ίσως ευκολότερα αντιληπτό γιατί τα δεκατρία προνομιούχα οικόπεδα στον Αστέρα Βουλιαγμένης πουλήθηκαν κατά μέσον όρο έναντι 39 εκατομμυρίων ευρώ έκαστο. Προσθέτοντας και το κόστος κατασκευής και με δεδομένα τα δομήσιμα τετραγωνικά που ξεπερνούν τα 1.000 ανά οικόπεδο έξι στρεμμάτων, η τιμή αυτών των βιλών θα προσεγγίσει τα 60.000-70.000 ευρώ το τετραγωνικό, αναφέρουν κύκλοι της αγοράς. Δηλαδή επίπεδο ανάλογο με μερικά από τα καλύτερα διαμερίσματα στο Μονακό, όπου, σημειωτέων, η ιδιοκτησία ακινήτων είναι πολύ λιγότερο επιβαρυμένη φορολογικά απ’ ό,τι στην Ελλάδα.

Στην Αττική Ριβιέρα όμως υπάρχουν πολύ λίγες τόσο προνομιούχες τοποθεσίες, και εφόσον η ζήτηση συνεχίσει να είναι τόσο ισχυρή μπορεί εύλογα να προσδοκά κάποιος υπεραξίες μεσοπρόθεσμα, εξηγούν κτηματομεσιτικοί κύκλοι. Τρία ανάλογα, αν και ίσως όχι τόσο ακριβά όσο αυτό στον Αστέρα Βουλιαγμένης, projects ανάπτυξης ακινήτων βρίσκονται αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένα και σε εξέλιξη: πρόκειται, πρώτον, για τις 27 παραθαλάσσιες βίλες στο Ελληνικό, που έχει ήδη πουλήσει η Lamda Development, έναντι μέσης τιμής 7,4 εκατ. ευρώ, δεύτερον, τις βίλες που θα αναπτύξει η κοινοπραξία της ΤΕΜΕΣ Lamda με την Development (70%-30%) επίσης στο παραλιακό μέτωπο, πλησίον των δύο ξενοδοχείων που το ίδιο σχήμα θα αναπτύξει στο Ελληνικό, και, τρίτον, τις ανεξάρτητες κατοικίες που κατασκευάζει η Grivalia Hospitality στο συγκρότημα One & Only Aesthesis στα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας.

Ωστόσο, ανάλογα εμβληματικά projects «τρέχουν» και σε άλλες κορυφαίες τοποθεσίες στην Ελλάδα, γνωρίζοντας επίσης ισχυρή ζήτηση. Οι βίλες στο Amanzoe Resort και στο Killada Hills στο Πόρτο Χέλι αποτελούν δύο προφανείς τέτοιες περιπτώσεις, ενώ μία από τις πιο φιλόδοξες αναπτύξεις πολυτελών κατοικιών είναι αυτή που «τρέχει» η ΤΕΜΕΣ στο Costa Navarino. Επίσης, πολλά projects που προβλέπουν ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα περιλαμβάνουν πλέον και την ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών και φιλοδοξούν να πετύχουν ρεκόρ τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές τους. Το One & Only Kéa Island resort είναι μια τέτοια περίπτωση, ενώ πολύ περισσότερες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση ανάπτυξης ή ωρίμανσης στη Μύκονο.

Η συνολική έκταση και για τα 13 οικόπεδα ανέρχεται σε 80 στρέμματα. Πρόκειται για μία από τις ακριβότερες περιοχές στη Μεσόγειο.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Οικόπεδα 6 στρεμμάτων έναντι 39 εκατ. ευρώ

Κάτοχος του ρεκόρ τιμών πώλησης παραθεριστικών κατοικιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωμένου project και όχι μεμονωμένων ακινήτων, είναι προσώρας ο Αστέρας Βουλιαγμένης. Τα έσοδα, συμβασιοποιημένα ήδη ή προσυμφωνημένα, από τις πωλήσεις των 13 βιλών στο νοτιοδυτικό μέτωπο της χερσονήσου ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για βίλες, αλλά για 13 οικόπεδα που έχουν χωροθετηθεί στη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Βουλιαγμένης, εκεί όπου βρισκόταν το κατεδαφισμένο πλέον ξενοδοχείο «Αφροδίτη». Τα κόστη για την ανέγερση των κατοικιών, που κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν τα 1000 m² εκάστη, τα επωμίζονται οι νέοι ιδιοκτήτες τους. Η συνολική έκταση και για τα 13 οικόπεδα ανέρχεται περίπου στα 80 στρέμματα διαμορφώνοντας τον μέσο όρο του κάθε οικοπέδου στα 6,15 στρέμματα. Η τιμή για το κάθε οικόπεδο διαμορφώθηκε στα 39 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει τίμημα 6,3 εκατομμυρίων ανά στρέμμα.

Τα αθροιστικά έσοδα από τα 13 οικόπεδα υπερκαλύπτουν το τίμημα των 400 εκατομμυρίων που έδωσε το 2016 η AGC Equity Partners για να αποκτήσει το συγκρότημα, αλλά και για να ολοκληρώσει τη δημόσια προσφορά και να βγάλει την Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης εκτός Χρηματιστηρίου.

Και ο ένας τουλάχιστον από τους αγοραστές φαίνεται να προσδοκά την εγγραφή υπεραξιών από τη μεταπώλησή τους στο μέλλον. Αυτό σημειώνουν κύκλοι της ελληνικής αγοράς ακινήτων, σχολιάζοντας το γεγονός πως τα έντεκα από τα δεκατρία οικόπεδα αποκτήθηκαν από συμφέροντα της οικογενείας Διαμαντή Διαμαντίδη. Τα άλλα δύο τελευταία αναμένεται να αποκτηθούν τις αμέσως επόμενες μέρες, οπότε θα υπογραφεί το σχετικό τελικό προσύμφωνο, από συμφέροντα που συνδέονται με την οικογένεια της Μαριάννας Λάτση. Αδειες οικοδομής για κάποιες λίγες εκ των δεκατριών βιλών έχουν ήδη εκδοθεί και μάλιστα η μία βρίσκεται σε φάση κατασκευής, ενώ για τις υπόλοιπες αναμένονται οι σχετικές διαδικασίες.

Οι δεκατρείς βίλες στον Αστέρα εντάσσονται έτσι μεταξύ των ακριβότερων παραθαλάσσιων εκτάσεων στη Μεσόγειο και αποκτούν τον εμβληματικό χαρακτήρα που επιδίωξε να προσδώσει η βασική μέτοχος του συγκροτήματος AGC Equity Partners.

Η περιοχή με την επωνυμία «Αστέρας Βουλιαγμένης» έχει συνολική επιφάνεια 304.429,17 τ.μ. και το βόρειο τμήμα της αποτελούσε ιδιοκτησία της θυγατρικής της Εθνικής, ενώ στο νότιο, η μεν ψιλή κυριότητα ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ (από τον Απρίλιο του 2013), η δε επικαρπία στην Εθνική.

Στο συγκρότημα λειτουργούν σήμερα ανακαινισμένα τα ξενοδοχεία «Arion» και «Ναυσικά», που τελούν υπό τη διαχείριση της Four Seasons για λογαριασμό των μετόχων της, ενώ οι τελευταίοι ελέγχουν μαζί και την παραχώρηση της μαρίνας Βουλιαγμένης, η επέκταση της οποίας ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα.

Ολο το project θα υλοποιηθεί με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Η συνολική κάλυψη κτιρίων θα είναι χαμηλότερη από 1% της έκτασης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

14 ενεργειακά αυτόνομες υπερπολυτελείς κατοικίες

Μοναδική θεωρείται και η τοποθεσία όπου βρίσκονται τα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας, όπου η Grivalia Hospitality αναπτύσσει το ολοκληρωμένο συγκρότημα One & Only Aesthesis. Το τουριστικό θέρετρο Αστέρια Γλυφάδας, One & Only Aesthesis αναμένεται να έχει προχωρήσει το 2023, ενώ η αρχιτεκτονική του μελέτη προβλέπει ότι στο δυτικό όριο της έκτασης θα αναπτυχθούν 14 ανεξάρτητες κατοικίες, ενεργειακά αυτόνομες, με ιδιωτικό υπαίθριο χώρο και χώρο στάθμευσης.

Η χωροθέτησή του θεωρείται επίσης ιδιαίτερη, καθώς ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, όντας σε χερσόνησο, διαθέτει τη γαλήνη ενός παραθαλάσσιου προορισμού και την αίσθηση ενός ιδιωτικού νησιού. Η συνολική κάλυψη κτιρίων θα είναι χαμηλότερη από 1% της έκτασης, δηλαδή λιγότερη από 28.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 20.000 τ.μ. αφορούν υφιστάμενα ήδη κτίρια.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμα την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχείου που θα διαθέτει 127 δωμάτια και θα είναι υπό τη διαχείριση της One & Only. Ενα από τα δύο διώροφα κτίσματα –με μορφή καμπύλης– του συγκροτήματος αφορά το κεντρικό κτίριο υποδοχής, όπου θα φιλοξενούνται εμπορικές χρήσεις και χρήσεις φιλοξενίας (12 δωμάτια). Οι 100 καμπάνες του συγκροτήματος, που αποτελούσαν σημείο αναφοράς τη δεκαετία του 1960, θα μετατραπούν σε 95 επιπλωμένα διαμερίσματα, επειδή δέκα από αυτές θα συνενωθούν ανά δύο.

Στην επένδυση περιλαμβάνεται η δημιουργία δικτύου για χρήση μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με σταθμούς φόρτισης, δικτύου πεζοδρόμων, αρχαιολογικών περιπάτων, αλλά και υπαίθριων καλλιτεχνικών εκθέσεων. Παράλληλα, τόσο για τα καταλύματα, τα κτίσματα και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο έχουν επιλεγεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, στοχεύοντας σε έναν από τους υψηλότερους δείκτες βιωσιμότητας ανάλογης επένδυσης.

Η έκταση θα διαθέτει δύο πύλες, μία για την είσοδο στην περιοχή που θα φιλοξενεί τις βίλες και μία για το κυρίως τουριστικό συγκρότημα, που περιλαμβάνει το ξενοδοχείο και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Σε δύο από τα κτίρια της ανάπτυξης θα δημιουργηθούν επτά κατοικίες 152-199 τ.μ. η καθεμιά και επτά δωμάτια ξενοδοχείου με επιφάνεια 72-75 τ.μ. το καθένα. Επίσης προβλέπονται και ξεχωριστή κατοικία, συνολικής επιφανείας 162 τ.μ., που αποτελείται από τρία ανεξάρτητα κτίρια, καθώς και γυμναστήριο, χώροι προσωπικού της προεδρικής σουίτας και υποστηρικτικοί χώροι. Θα διαμορφωθεί ακόμη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κέντρο αναζωογόνησης και ομορφιάς, όπως και δύο branded εστιατόρια. Οσον αφορά τον χώρο που βρισκόταν το κέντρο διασκέδασης Dreams, θα αναδιαμορφωθεί ώστε να δημιουργηθεί ένας παιδότοπος και να προστεθεί εστιατόριο, ενώ το μπαρ θα μετεγκατασταθεί εντός του κτιρίου. Το συγκρότημα θα διαθέτει και κολυμβητικές δεξαμενές, όπως και στοιχεία νερού, των οποίων η επιφάνεια θα αυξηθεί σε 3.950 τ.μ. (από 1.560 τ.μ.) και 400 τ.μ. αντίστοιχα.

Οι κατοικίες Costa Navarino Residences είναι από τις πιο ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΤΕΜΕΣ

Με την εμπειρία του Costa Navarino στο Ελληνικό

Πρωταγωνιστής αλλά και πρωτοπόρος στην ανάπτυξη πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στην Ελλάδα είναι de facto η ΤΕΜΕΣ. Εχοντας ήδη τα τελευταία χρόνια δρομολογήσει σημαντικά οικιστικά projects στην περιοχή του Costa Navarino στη Μεσσηνία, έχει δρομολογήσει και την υλοποίηση δύο νέων συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών, αδιευκρίνιστου επί του παρόντος πλήθους, στο παραλιακό μέτωπο της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Γι’ αυτόν τον σκοπό έχει εξάλλου συνάψει ήδη προ ενάμισι έτους κοινοπραξία με τη Lamda Development. Την πλειοψηφία στις δύο εταιρείες που θα αναπτύξουν τα δύο πολυτελή οικιστικά projects, έκαστο στην περίμετρο δύο αντίστοιχα πολυτελών ξενοδοχείων, έχει ο όμιλος ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου.

Συγκεκριμένα, η ΤΕΜΕΣ θα αναπτύξει αφενός το ξενοδοχείο και τις κατοικίες που θα βρίσκονται πάνω στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά και αφετέρου το ξενοδοχειακό συγκρότημα στην άλλη πλευρά της παραλιακής έκτασης, που γειτνιάζει με τον χώρο των πολυτελών κατοικιών της Lamda. Και στις δύο εταιρείες η ΤΕΜΕΣ θα κατέχει ποσοστό 70% και η Lamda Development 30%, ενώ η συνολική επένδυση υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. Η διαχείριση των ξενοδοχείων και το branding των κατοικιών θα ανατεθούν σε διεθνούς φήμης εταιρείες διαχείρισης.

Η ΤΕΜΕΣ θα μπορέσει σε αυτά τα projects να μεταγγίσει την εκτενή εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις αναπτύξεις στο Costa Navarino: οι κατοικίες Costa Navarino Residences έχουν εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και προσελκύουν σταθερά, ακόμα και μέσα στην πανδημία αλλά και κατά την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, σημαντικό ενδιαφέρον από αγοραστές που προέρχονται τόσο από την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη όσο και από την Ελλάδα.

Ολες οι βίλες έχουν ιδιωτική πισίνα και αναπτύσσονται σε μεγάλα οικόπεδα, σε τρεις διαφορετικές γειτονιές εντός του Navarino Dunes (της πρώτης περιοχής ανάπτυξης του Costa Navarino), οι οποίες ονομάζονται Sea Dunes, Olive Grove και Rolling Greens. Οι βίλες στη Sea Dunes βρίσκονται μόλις λίγα μέτρα από την παραλία, σε οικόπεδα 1.550-1.700 τ.μ. με συνολικούς εσωτερικούς χώρους 500 τ.μ. και έξι υπνοδωμάτια, ενώ στην Olive Grove βρίσκονται ανάμεσα σε ελαιώνες με θέα στο γήπεδο γκολφ, διαθέτουν πέντε υπνοδωμάτια και αναπτύσσονται σε οικόπεδα 1.350-1.800 τ.μ., με 320 τ.μ. συνολικών εσωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι τιμές πώλησης των τελευταίων υπερβαίνουν τα επίπεδα των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά, η ΤΕΜΕΣ ετοιμάζει το προσεχές διάστημα να παρουσιάσει νέες οικιστικές προτάσεις και στη Μεσσηνία.