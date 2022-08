«Big bang» πολυτελών κατοικιών στην Αττική

Πληθαίνουν τα projects οικιστικών αναπτύξεων στην Αττική που απευθύνονται σε πολύ υψηλά εισοδήματα. Βίλες και πολυτελή διαμερίσματα εξαιρετικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών, συμβατά με ιδιαίτερα απαιτητικούς δείκτες βιωσιμότητας. Η έλλειψη τέτοιων κατοικιών και η ισχυρή ζήτηση, όχι μόνο για ιδιόχρηση αλλά και ως επενδυτική επιλογή για την αποκομιδή υπεραξιών στο μέλλον, οδηγούν την αγορά και διαμορφώνουν λίαν υψηλές για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα τιμές.

Η πολυτέλεια και τα υδάτινα στοιχεία κυριαρχούν στις περισσότερες από αυτές τις αναπτύξεις είτε είναι παραθαλάσσιες είτε απλώς περιλαμβάνουν πισίνες ή μικρές τεχνητές λίμνες. Ανοιχτοί χώροι, εξαιρετική θέα και προηγμένοι ψηφιακοί αυτοματισμοί, αποτελούν κοινό τόπο στην πλειονότητα εξ αυτών.

Αν και θα περίμενε κανείς η ζήτηση να οδηγείται κυρίως από το εξωτερικό, στην πραγματικότητα οι αλλοδαποί ιδιώτες αποτελούν τη μειονότητα, όπως εξηγούν στην «Κ» κτηματομεσίτες. Αντιθέτως, ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων ιδιωτών ενδιαφέρεται για τέτοια ακίνητα με στόχο είτε τις μελλοντικές υπεραξίες είτε το εισόδημα από την εκμίσθωσή τους και ενίοτε την ιδιοκατοίκηση.

Η έμφαση των αναπτύξεων δίδεται βέβαια στα παραθαλάσσια ακίνητα. Και αυτό διότι τα περιθώρια των μελλοντικών ανατιμήσεων σε αυτή την κατηγορία είναι σημαντικότατα: σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της Sotheby’s International Realty, «αν και η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, υπάρχει ένας πολύ περιορισμένος αριθμός παραθαλάσσιων κατοικιών διαθέσιμος για αγορά». Σύμφωνα με τη Sotheby’s, που ειδικεύεται στα ακριβότερα ακίνητα, «ενώ οι τιμές για τους καθιερωμένους προορισμούς δεύτερης κατοικίας αυτού του τύπου στη Μεσόγειο, όπως η Ιταλία, η νότια Γαλλία και οι Βαλεαρίδες, κυμαίνονται από 25.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως πάνω από 60.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι μεταξύ 12.000 και 15.000 ευρώ».

Τη στιγμή αυτή στην Αττική βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε σε φάση ωρίμανσης είτε στο στάδιο της κατασκευής, ένας σημαντικός αριθμός τέτοιων κατοικιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αυτές στα Αστέρια της Γλυφάδας, ένα νέο μεγάλο project στη Σαρωνίδα, που περιλαμβάνει και πιο προσιτές αποτιμήσεις, οι κατοικίες στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, που πρόσφατα σημείωσαν τιμές ρεκόρ, τα ακίνητα που αναπτύσσει η Lamda Development στο Ελληνικό, ιδιωτικές κατοικίες που θα αναγείρει η ΤΕΜΕΣ σε δύο ξενοδοχεία τα οποία θα αναπτύξει στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού και αρκετά μικρότερα project στα ενδότερα των νοτίων προαστίων, αλλά και στην ανατολική Αττική, αναφέρουν κτηματομεσιτικές πηγές. Ωστόσο σημαντικά project πολυτελών κατοικιών έχουν δρομολογηθεί και στο μητροπολιτικό κέντρο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη μετατροπή του 40% περίπου του ξενοδοχείου Hilton σε διαμερίσματα από την ΤΕΜΕΣ.

Αστέρας Βουλιαγμένης

Μεγάλο ενδιαφέρον Ελλήνων, με στόχο είτε τις μελλοντικές υπεραξίες είτε το εισόδημα από την εκμίσθωσή τους και ενίοτε την ιδιοκατοίκηση.

Η ακριβότερη μέχρι στιγμής ανάπτυξη αφορά τα δεκατρία προνομιούχα οικόπεδα στον Αστέρα Βουλιαγμένης που πουλήθηκαν κατά μέσο όρο έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων έκαστο. Προσθέτοντας και το κόστος κατασκευής και με δεδομένα τα δομήσιμα τετραγωνικά που ξεπερνούν τα 1.000 ανά οικόπεδο 6 στρεμμάτων, η τιμή αυτών των βιλών θα προσεγγίσει τις 60.000-70.000 ευρώ το τετραγωνικό, υπολογίζουν κύκλοι της αγοράς. Τα 11 από τα 13 συγκεκριμένα ακίνητα έχει αγοράσει Ελληνας ιδιώτης, που προφανώς τα αντιμετωπίζει επενδυτικά, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στη Γλυφάδα

Ενα από τα πιο ελκυστικά, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, project είναι αυτό στα παλιά Αστέρια της Γλυφάδας, όπου η Grivalia Hospitality αναπτύσσει το ολοκληρωμένο συγκρότημα One & Only Aesthesis. Το τουριστικό θέρετρο αναμένεται να έχει προχωρήσει το 2023 και η αρχιτεκτονική του μελέτη προβλέπει ότι στο δυτικό όριο της έκτασης θα αναπτυχθούν ανεξάρτητες κατοικίες, ενεργειακά αυτόνομες, με ιδιωτικό υπαίθριο χώρο και χώρο στάθμευσης.

Τα σπίτια εδώ, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ίσως ότι θα διαθέτουν και πισίνα και τζάκι, δεν έχουν βγει ακόμη επισήμως στην αγορά – αυτό θα γίνει με την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου. Ωστόσο, ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν ξεναγηθεί σε μία από τις κατοικίες που έχει κατασκευαστεί ως πρότυπο και παράλληλα μπορούν να εκδηλώσουν εγγράφως ενδιαφέρον. Το One & Only Aesthesis προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2023 και είναι προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. ευρώ. Οι 100 καμπάνες του συγκροτήματος, που αποτελούσαν σημείο αναφοράς τη δεκαετία του 1960, θα μετατραπούν σε 95 επιπλωμένα διαμερίσματα, επειδή δέκα από αυτές θα συνενωθούν ανά δύο.

Στο Hilton

Βορειότερα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Hilton, η ΤΕΜΕΣ, που ήδη τα τελευταία χρόνια υλοποιεί με επιτυχία σημαντικά οικιστικά project στην περιοχή της Costa Navarino στη Μεσσηνία, ξεκίνησε την ανακατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος του Hilton που περιλαμβάνει τη δημιουργία 50 πολυτελών κατοικιών, οι οποίες θα λειτουργήσουν υπό τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences της Hilton. Η επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνουν βεβαίως το ξενοδοχείο και τις υπόλοιπες υποδομές του ολοκληρωμένου συγκροτήματος, θα ξεπεράσει τα 130 εκατομμύρια, επιπλέον των 145 εκατομμυρίων που έχει ήδη δαπανήσει από το 2016 και μετά για την εξαγορά του ακινήτου. Συνολικά δηλαδή η επένδυση θα υπερβεί τα 275 εκατομμύρια και ενδέχεται, σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, να προσεγγίσει τα 300 εκατομμύρια.

Η ΤΕΜΕΣ έχει επίσης δρομολογήσει την ανάπτυξη και δύο νέων συγκροτημάτων πολυτελών κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Για τον σκοπό αυτό έχει συνάψει κοινοπραξία, στην οποία διατηρεί την πλειοψηφία, με τη Lamda Development. Πρόκειται για τις κατοικίες που θα βρίσκονται πάνω στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά όπου και το ένα από τα δύο ξενοδοχεία της και τις κατοικίες πλησίον του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην άλλη πλευρά της παραλιακής έκτασης.

Μία από τις πιο φιλόδοξες αναπτύξεις πολυτελών κατοικιών είναι αυτή που «τρέχει» η ΤΕΜΕΣ στην Costa Navarino. Πρόκειται για το μοντέλο των serviced apartments, το οποίο λειτούργησε ολοκληρωμένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Costa Navarino με τα διαμερίσματα The Residences at The Westin Resort Costa Navarino.

Το νέο έργο στη Σαρωνίδα και τα 7,4 εκατ. ευρώ για μια βίλα στο Ελληνικό

Εκ των πλέον φιλόδοξων οικιστικών αναπτύξεων που ωριμάζουν αυτή την περίοδο στην Αττική είναι και το έργο που «βαφτίστηκε» Saronida Olympos Golf Project. Προ μερικών εβδομάδων η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε την ένταξή του στο καθεστώς fast track. Πρόκειται για project ανάπτυξης συγκροτήματος ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών και γκολφ σε έκταση 6.000 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα με προϋπολογισμό 840 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά πρακτικά στη δημιουργία ενός νέου προορισμού με σημαντικές υποδομές. Και αυτό διότι περιλαμβάνει σημαντικά ανταποδοτικά έργα για την τοπική κοινωνία, μεταξύ των οποίων κέντρα υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές, αλλά και εκτεταμένη αναδάσωση του ορεινού και ημιορεινού τμήματος της παραθαλάσσιας αυτής έκτασης. Προβλέπει ακόμη τουριστικό λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Φορέας της επένδυσης είναι η Βήτα Ανάπτυξης Ακινήτων Α.Ε., γνωστή και από τη συνεργασία της με τα αραβικών συμφερόντων κεφάλαια που εμπλέκονται στο Project του Αστέρα και στη Μύκονο.

Ενδεικτικές ίσως για τα επίπεδα των τιμών στα οποία κινούνται οι νέες πολυτελείς κατοικίες που αναπτύσσονται ανά την Αττική –και όχι μόνο– είναι οι προσυμφωνημένες συναλλαγές που αφορούν τις παραθαλάσσιες βίλες στα βόρεια και δυτικά της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Με δεδομένο ότι οι 27 προνομιακής χωροθέτησης βίλες που έχουν ήδη πουληθεί θα φέρουν στην παραχωρησιούχο της έκτασης του πρώην αεροδρομίου περί τα 200 εκατομμύρια, όπως έχει κατά προσέγγιση ενημερώσει σχετικά η εταιρεία, προκύπτει πως η μέση τιμή πώλησής τους διαμορφώθηκε στα 7,4 εκατομμύρια. Επίσης η Lamda περιμένει έσοδα 250 εκατομμυρίων από τα 100 διαμερίσματα – μεζονέτες που θα βρίσκονται ακριβώς πίσω από τις 27 παραθαλάσσιες βίλες. Ητοι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ έκαστη.

Οι αναπτύξεις πολυτελών και υπερπολυτελών οικιστικών project δεν αποτελούν ασφαλώς προνόμιο της Αττικής: σημαντικότατα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και σε άλλες κορυφαίες τοποθεσίες στην Ελλάδα γνωρίζοντας επίσης ισχυρή ζήτηση. Οι βίλες στο Amanzoe Resort και στο Killada Hills στο Πόρτο Χέλι αποτελούν δυο προφανείς τέτοιες περιπτώσεις, ενώ μία από τις πιο φιλόδοξες αναπτύξεις πολυτελών κατοικιών είναι αυτή που τρέχει η ΤΕΜΕΣ στο Costa Navarino. Πρόκειται για το μοντέλο των serviced apartments το οποίο λειτούργησε ολοκληρωμένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Costa Navarino με τα διαμερίσματα The Residences at The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσης πολλά projects που προβλέπουν ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα περιλαμβάνουν πλέον και την ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών. Το One & Only Kéa Island resort είναι μία τέτοια περίπτωση, ενώ πολλές περισσότερες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση ανάπτυξης στη Μύκονο.