Τα διυλιστήρια γίνονται ενεργειακοί όμιλοι

Με διαφορετικούς ρυθμούς αλλά με συντεταγμένο πρόγραμμα, Motor Oil και Ελληνικά Πετρέλαια –δύο ιστορικοί βιομηχανικοί όμιλοι που τις προηγούμενες δεκαετίες η ανάπτυξή τους βασίστηκε στους υδρογονάνθρακες– στρέφονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στον πράσινο μετασχηματισμό τους εν γένει.

Στην πορεία αυτή περιλαμβάνεται πλήθος εξαγορών, αλλαγές εμπορικών σημάτων ή λανσάρισμα νέων και βέβαια αναδιάταξη των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η ταχύτητα του πράσινου μετασχηματισμού της Motor Oil, η οποία μάλιστα φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της, είναι ενδεικτική: έχει προχωρήσει σε στρατηγικές εξαγορές, συνεργασίες και υλοποίηση έργων, που έχουν στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και την προοδευτική μείωση των εκπομπών. Το deal με την «Ελλάκτωρ», η συνεργασία με τη ΔΕΗ και η πράσινη εξαγορά της Εlin Verd είναι τρεις από τις πιο πρόσφατες κινήσεις.

Η θυγατρική MORE

Να σημειωθεί πως η προχθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της Motor Oil ενέκρινε τη συναλλαγή μεταξύ της MORE (Motor Oil Renewable Energy) και της «Eλλάκτωρ» για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Μια μεγάλη εξαγορά με την οποία η Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας). Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η MORE θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 772 ΜW και μαζί με τα υπό κατασκευή έργα της, συνολικά 856 MW, πλησιάζει νωρίτερα από τις αρχικές της εκτιμήσεις τον στόχο της για εγκατεστημένη ισχύ 1 GW. Η εγκατεστημένη ενέργεια της MORE θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου μισό εκατ. νοικοκυριά. Παράλληλα, θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 2,3 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται πως η MORE είναι η νεοσύστατη θυγατρική που δημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει στον τομέα των ανανεώσιμων.

Πράσινο υδρογόνο

Τα πλάνα ωστόσο, δεν σταματούν εδώ: η παραγωγή καθαρότερων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων, όπως το πράσινο υδρογόνο, αποτελούν τομείς στρατηγικής σημασίας για τη Motor Oil, που προχωράει σε αλλεπάλληλες στοχευμένες συνεργασίες. Μεταξύ αυτών και η υπογραφή μνημονίου συναντίληψης με τη ΔΕΗ, για τη διαμόρφωση του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω κοινοπρακτικού σχήματος έργων στον τομέα του πράσινου υδρογόνου. Η συμμετοχή της Motor Oil στο μετοχικό σχήμα είναι 51% και της ΔΕΗ 49%.

Ο άλλος τομέας πράσινου μετασχηματισμού του ομίλου είναι η κυκλική οικονομία εν γένει. Σε αυτή την κατεύθυνση προχώρησε πριν από μερικές μέρες σε συμφωνία εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Elin Verd. Με τη συγκεκριμένη εξαγορά διευρύνει έτι περαιτέρω τη δραστηριοποίησή της στον τομέα των ανανεώσιμων και εναλλακτικών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων, αποβλήτων και προϊόντων προς απόρριψη για την παραγωγή ενέργειας και νέων καυσίμων, φιλικότερων προς το περιβάλλον. Υπενθυμίζεται πως η Motor Oil έχει στο χαρτοφυλάκιό της και την ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΛΕ), που αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης λιπαντικών στην Ευρώπη.

Μάλιστα, με βάση αυτή τη δραστηριότητα της Motor Oil, δηλαδή του οργανωμένου συστήματος συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης που επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, η Ελλάδα έχει καταφέρει να είναι πρώτη στην Ευρώπη στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). Σημειώνεται πως στην ΕΝΔΙΑΛΕ συμμετέχει το 97% της αγοράς λιπαντικών (πρατήρια, μηχανουργία κ.λπ.), αφού μέλη της δεν είναι μόνο οι Avin και Coral που ανήκουν στον όμιλο Motor Oil, αλλά και εταιρείες όπως ΕΚΟ, Aegean, BP, Total κ.ά. Επιπλέον, κοινοπραξία με leader τη Motor Oil είναι μεταξύ των βασικών διεκδικητών των έργων διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη στους σχετικούς διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα διευρύνει τις διεθνείς συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με την υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας στο Αμπου Ντάμπι, μεταξύ της MORE και των εταιρειών Masdar και ADNOC για νέες επενδύσεις και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.

Γίνεται HELLINiQ ENERGY

Την ίδια τροχιά ακολουθούν και τα Ελληνικά Πετρέλαια, που αναπτύσσουν έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 2 GW. O διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσίασε εδώ και ενάμιση χρόνο ένα συνολικό σχέδιο μετασχηματισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του ομίλου.

Το Vision 2025 περιλαμβάνει τις δράσεις για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος για μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030, τη στρατηγική εξωστρέφειας του ομίλου, την έμφαση σε επενδύσεις για προϊόντα νέας τεχνολογίας από τα διυλιστήρια, στοχευμένες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ και εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας των εταιρειών του ομίλου, ώστε να ανταποκριθούν στις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στον χώρο της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα τα ΕΛΠΕ σήμερα έχουν σε λειτουργία 0,4 GW στα οποία συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο ενιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ευρώπη το οποίο βρίσκεται στην Κοζάνη. Στο pipeline του ομίλου, όμως, βρίσκονται έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ύψους 2 GW. Στα τέλη Ιουλίου εξάλλου προχώρησε στην εξαγορά αιολικών πάρκων με συνολική ισχύ 55,2 MW έναντι 90 εκατομμυρίων. Παράλληλα προχωράει και ο εταιρικός μετασχηματισμός του ομίλου και μάλιστα στις 20 Σεπτεμβρίου στην έκτακτη γενική συνέλευση θα εγκριθεί το νέο όνομα HELLINiQ ENERGY, δηλαδή της holding εταιρείας στην οποία θα ανήκουν όλες οι άλλες θυγατρικές, συμπεριλαμβανομένων και των διυλιστηρίων που θα διατηρήσουν το όνομα ΕΛΠΕ.

Συνεργασίες

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ στο περιθώριο της προ ημερών τελετής ολοκλήρωσης της εξαγοράς της ΔΕΠΑ Υποδομών, επανέλαβε και τη στρατηγική απόφαση ενίσχυσης της εξωστρέφειας του ομίλου κάνοντας αναφορά και στο ενδιαφέρον που έχει ο όμιλος για τις χώρες τις ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου με πρώτο στόχο την ιταλική αγορά. Οπως σημείωσε ο Ανδρ. Σιάμισιης, ο όμιλος έχει πραγματοποιήσει ήδη σημαντικές συναλλαγές με την Italgas και συνεργασίες όπως αυτή με την Edison, ιταλικές δηλαδή εταιρείες, γεγονός που εκτιμάται ότι του προσδίδει ένα σχετικό προβάδισμα σε κινήσεις εντός της ιταλικής αγοράς. «Οχι πολύ μελλοντικά θα επιδιώξουμε να μπούμε και στην ιταλική αγορά, αξιοποιώντας αυτές τις καλές σχέσεις και το καλό momentum», ανέφερε χαρακτηριστικά προ ημερών ο CEO των ΕΛΠΕ. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου υπογράμμισε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «η αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο και η αυξημένη εξωστρέφεια αποδίδουν, καθώς, εκτός από την κερδοφορία που έφεραν οι επενδύσεις, η συνεισφορά από εξαγωγές, θυγατρικές του εξωτερικού και πωλήσεις σε αεροπορία, ξεπέρασαν για πρώτη φορά, κατά πολύ, τη συνεισφορά της εσωτερικής αγοράς».