Τράπεζες: Στον «πάγο» τα σχέδια εξόδου στις αγορές

Η έκδοση ομολόγων για την κάλυψη των στόχων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), γνωστές ως MREL, που επιβάλλει ο SRB, αποτελεί ειλημμένη δέσμευση των συστημικών τραπεζών.