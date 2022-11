Eurobank: Εκδοση ομολόγου 300 εκατ.

Στην άντληση περίπου 300 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου της κατηγορίας χαμηλής εξασφάλισης (Tier II) στοχεύει η Eurobank, δίνοντας εντολή σε Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley για την έκδοση τίτλου 10ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την 5ετία. Το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το επιτόκιο της έκδοσης θα κινηθεί κοντά στο 10%, με δεδομένο ότι οι τίτλοι Tier II είναι ακριβότεροι σε σύγκριση με τους τίτλους υψηλής εξασφάλισης (senior preferred).

Η έκδοση αποβλέπει στην κάλυψη των στόχων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – Ελάχιστες Απαιτήσεις για Ιδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις), μέσω της σταδιακής αναπλήρωσης του Tier II ομολόγου ύψους 950 εκατ. ευρώ που η τράπεζα είχε εκδώσει το 2018 και είχε καλυφθεί από το ελληνικό Δημόσιο με επιτόκιο 6,4%. Ο τίτλος έχει δυνατότητα ανάκλησης το 2023 και η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην το ανακαλέσει, παρά μόνο για το σκέλος που αντιστοιχεί στην ετήσια απομείωσή του.

Να σημειωθεί ότι ο SRB για τα Tier II ομόλογα ορίζει ότι μετά την 5ετία απομειώνεται η αξία τους που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια κατά 20% κάθε χρόνο και επομένως όσο πλησιάζουν στην ωρίμανσή τους μειώνεται και η συνεισφορά τους στην κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Το ύψος της ετήσιας απομείωσης για το συγκεκριμένο ομόλογο είναι 190 εκατ. ευρώ και η αυριανή έκδοση στοχεύει στην άντληση του παραπάνω ποσού κατ’ ελάχιστον, καθώς και πρόσθετων κεφαλαίων ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν και οι επόμενες κινήσεις της τράπεζας τα προσεχή χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι στην πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών η διοίκηση της Eurobank είχε προαναγγείλει ότι εφόσον η κατάσταση στις αγορές δεν ομαλοποιηθεί και τα spreads των ομολόγων παραμείνουν υψηλά, θα συνεκτιμήσει το ενδεχόμενο μη ανάκλησής του, σταθμίζοντας την απώλεια κεφαλαίου που θα έχει η απομείωσή του ανά έτος από τα εποπτικά κεφάλαια μετά την 5ετία.

Ο στόχος για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL έως το τέλος του 2025 έχει οριστεί για τη Eurobank στο 27,36% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets – RWA). Με βάση τα στοιχεία του γ΄ τριμήνου τα κεφάλαια για την κάλυψη των MREL στόχων ανέρχονται στο 21,3% των RWA, το ύψος των οποίων διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 42,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, λόγω και της δραστηριότητας στο εξωτερικό. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους η έκδοση ομολόγου της κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 4,375%. Η Eurobank διαθέτει επιλέξιμους τίτλους (κυρίως senior preferred) για MREL κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Στην έκδοση αντίστοιχου τίτλου αντλώντας 400 εκατ. ευρώ προχώρησε τον Οκτώβριο η Alpha Bank με τοκομερίδιο 7%, τον Νοέμβριο η Εθνική Τράπεζα αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7,25%, ενώ την περασμένη εβδομάδα η Εθνική άντλησε επιπλέον 200 εκατ. στερλίνες με τοκομερίδιο 8,75%.